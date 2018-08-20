Ева Логнория без макияжа на трогательном снимке с сыном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ева Лонгория

В июне 43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой

Несмотря на то, что звезда уже вышла из декрета, она старается как можно больше времени проводить с сыном Сантьяго. На днях актриса поделилась с подписчиками в Instagram трогательным кадром с малышом на руках и без грамма косметики на лице. Нежный снимок Ева лаконично подписала: «Ленивое воскресенье».

Подписчики пришли в восторг от того, что голливудская звезда не побоялась показать себя настоящую, без звездных прикрас. Многие так же отметили, что материнство Еве очень к лицу, поэтому она выглядит безупречно даже в домашней одежде и без макияжа. Не можем с этим не согласиться!

К слову, актриса не стесняется носить обтягивающие вещи, несмотря на недостатки фигуры после родов. Но вместо критики Ева получает лишь поддержку и восторг от пользователей за ее смелость.

Напомним, что в 2016 году Ева Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона. До встречи с ним, актриса заявляла, что не хочет заводить детей, потому как не создана для материнства. Но найдя настоящую любовь, она поменяла свое мнение.

Джерело: graziamagazine.ru