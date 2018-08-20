Главную жертву Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах

Согласно данным издания, Азия Ардженто сексуально домогалась до актера Джимми Беннета в 2013 году, когда тому было всего 17 лет.

Она принудила его к распитию алкоголя и половому контакту в одном из гостиничных номеров. Более пяти лет история оставалась в тайне, пока сама Азия не вступила в конфликт с Вайнштейном, а Беннет - сориентировавшись - не решил придать дела минувшие огласке.

Связь Ардженто с несовершеннолетним актером была обнародована The New York Times после того, как в распоряжении издания оказалась переписка их адвокатов, договаривающихся о сумме за молчание. Сообщается, что адвокат Беннета изначально подал иск на 3,5 миллионов долларов - это было еще в ноябре, но после сумма была снижена и Азия заплатила Беннетту 350 тысяч долларов. В обращении говорится, что сексуальное домогательство Ардженто доставило Беннетту "длительную эмоциональную травму", из-за которой он больше не смог зарабатывать себе на жизнь актерством.