Главную жертву Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах
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Розсилка
Азия Ардженто
Осенью прошлого года голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин
Одной из них, причем наиболее яро отстаивающей права подруг по несчастью, была актриса и режиссер Азия Ардженто. Однако теперь Азия из жертвы и лидера движения #MeToo неожиданно превратилась в обвиняемую. Подробности истории опубликовало The New York Times, которое когда-то пристально наблюдало за развитием дела Вайнштейна.
Джерело: Hello!