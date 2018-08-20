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    Шоу-биз

    Главную жертву Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах

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    <span>Азия Ардженто</span> - Главную жертву Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах
    Азия Ардженто

    Осенью прошлого года голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин

     Одной из них, причем наиболее яро отстаивающей права подруг по несчастью, была актриса и режиссер Азия Ардженто. Однако теперь Азия из жертвы и лидера движения #MeToo неожиданно превратилась в обвиняемую. Подробности истории опубликовало The New York Times, которое когда-то пристально наблюдало за развитием дела Вайнштейна.

    Согласно данным издания, Азия Ардженто сексуально домогалась до актера Джимми Беннета в 2013 году, когда тому было всего 17 лет.

    Она принудила его к распитию алкоголя и половому контакту в одном из гостиничных номеров. Более пяти лет история оставалась в тайне, пока сама Азия не вступила в конфликт с Вайнштейном, а Беннет - сориентировавшись - не решил придать дела минувшие огласке.

    Связь Ардженто с несовершеннолетним актером была обнародована The New York Times после того, как в распоряжении издания оказалась переписка их адвокатов, договаривающихся о сумме за молчание. Сообщается, что адвокат Беннета изначально подал иск на 3,5 миллионов долларов - это было еще в ноябре, но после сумма была снижена и Азия заплатила Беннетту 350 тысяч долларов. В обращении говорится, что сексуальное домогательство Ардженто доставило Беннетту "длительную эмоциональную травму", из-за которой он больше не смог зарабатывать себе на жизнь актерством. 

    Джерело: Hello!

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