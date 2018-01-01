Определен самый продаваемый музыкант мира
- Сьогодні, 12:33
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Розсилка
Эд Ширан
Впервые в истории подсчетов автором самого продаваемого альбома и сингла оказался один и тот же артист
Популярный британский певец Эд Ширан удостоен звания музыканта, чьи композиции чаще всего продавались в течение 2017 года. Подсчетами занималась Международная федерация производителей фонограмм (IFPI).
Согласно информации на сайте, последний альбом исполнителя Divide, который был выпущен в марте 2017 года, является всемирным бестселлером и обладателем статуса мультиплатинового в 36 странах мира.
А наиболее продаваемой песней года стала Shape of You. Она достигла мультиплатинового уровня в 32 странах.
Составители рейтинга отмечают, что впервые в истории подсчетов первое место заняли альбом и песня одного и того же музыканта.
Джерело: Сегодня