Определен самый продаваемый музыкант мира

Впервые в истории подсчетов автором самого продаваемого альбома и сингла оказался один и тот же артист

Популярный британский певец Эд Ширан удостоен звания музыканта, чьи композиции чаще всего продавались в течение 2017 года. Подсчетами занималась Международная федерация производителей фонограмм (IFPI). Согласно информации на сайте, последний альбом исполнителя Divide, который был выпущен в марте 2017 года, является всемирным бестселлером и



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Эд Ширан

Впервые в истории подсчетов автором самого продаваемого альбома и сингла оказался один и тот же артист

Популярный британский певец Эд Ширан удостоен звания музыканта, чьи композиции чаще всего продавались в течение 2017 года. Подсчетами занималась Международная федерация производителей фонограмм (IFPI).

Согласно информации на сайте, последний альбом исполнителя Divide, который был выпущен в марте 2017 года, является всемирным бестселлером и обладателем статуса мультиплатинового в 36 странах мира.

А наиболее продаваемой песней года стала Shape of You. Она достигла мультиплатинового уровня в 32 странах.

Составители рейтинга отмечают, что впервые в истории подсчетов первое место заняли альбом и песня одного и того же музыканта.

Джерело: Сегодня