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    Определен самый продаваемый музыкант мира

    Впервые в истории подсчетов автором самого продаваемого альбома и сингла оказался один и тот же артист
    Популярный британский певец Эд Ширан удостоен звания музыканта, чьи композиции чаще всего продавались в течение 2017 года. Подсчетами занималась Международная федерация производителей фонограмм (IFPI). Согласно информации на сайте, последний альбом исполнителя Divide, который был выпущен в марте 2017 года, является всемирным бестселлером и
    • Сьогодні, 12:33
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    Эд Ширан
    Эд Ширан

    Впервые в истории подсчетов автором самого продаваемого альбома и сингла оказался один и тот же артист

    Популярный британский певец Эд Ширан удостоен звания музыканта, чьи композиции чаще всего продавались в течение 2017 года. Подсчетами занималась Международная федерация производителей фонограмм (IFPI).

    Согласно информации на сайте, последний альбом исполнителя Divide, который был выпущен в марте 2017 года, является всемирным бестселлером и обладателем статуса мультиплатинового в 36 странах мира.

    А наиболее продаваемой песней года стала Shape of You. Она достигла мультиплатинового уровня в 32 странах.

    Составители рейтинга отмечают, что впервые в истории подсчетов первое место заняли альбом и песня одного и того же музыканта.

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    Джерело: Сегодня

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