Загадковий контракт з General Electric. Навіщо це Україні?

Контракт, що його підписано без дотримання належних тендерних процедур, стане обов’язково предметом розгляду правоохоронних органів

У суспільстві викликало неабиякий резонанс підписання контракту між Укрзалізницею і General Electric на постачання тепловозів за ініціативою президента. До речі, за перехідними положеннями ще в грудні минулого року Петро Порошенко втратив право видавати нормативні акти, втручатися у діяльність уряду з економічних питань. Хочу нагадати, в свій час

Віталій Журавський Доктор юридичних наук, професор

Віталій Журавський

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Контракт, що його підписано без дотримання належних тендерних процедур, стане обов’язково предметом розгляду правоохоронних органів

У суспільстві викликало неабиякий резонанс підписання контракту між Укрзалізницею і General Electric на постачання тепловозів за ініціативою президента. До речі, за перехідними положеннями ще в грудні минулого року Петро Порошенко втратив право видавати нормативні акти, втручатися у діяльність уряду з економічних питань. Хочу нагадати, в свій час прем’єр-міністр Юлія Тимошенко без згоди уряду змусила Дубину підписати славнозвісний газовий контракт з РФ, за що, бідна, потрапила за грати.

Сьогодні Україна не тільки у війні, але й у глибокій економічній кризі. Багато промислових підприємств не мають замовлень, в тому числі і ті, що спеціалізуються на випуску тепловозів. Робітники сидять без роботи і зарплати. В той же час президент, перевищуючи свої конституційні повноваження, примусив «Укрзалізницю» підписати дуже сумнівний з точки зору інтересів національної економіки контракт з General Electric на поставку тепловозів у сумі $1 млрд.

На світовому ринку, окрім вищезгаданої кампанії, є не менше відомі та з ціною набагато нижчою від запропонованої. Одначе їх ніхто не запрошував.

Контракт підписаний без дотримання належних тендерних процедур, що, звичайно, стане обов’язково предметом розгляду правоохоронних органів.

За цим контрактом очевидна корупційна бізнес-схема. У американців беруть кредит, за цей кредит згодом треба буде заплатити немалі відсотки, але замовлення надають тим, хто дав гроші. Американці, треба їм віддати належне, спрацювали у своїх інтересах на 100%. А де ж турбота про нашого товаровиробника?

Якби цей мільярд розмістили на наших заводах, які здатні виготовляти далеко не гірші тепловози, то їхня вартість зменшилася б в рази. А від цього виграли б люди. Кількість робочих місць зросла б і серйозні відрахування надійшли б у бюджет держави.

Цей контракт повністю схожий на інший, не без участі президента, про закупку пенсільванського вугілля.

Я переконаний, що не в такий спосіб слід добиватися діючому главі держави підтримки від США, нашого стратегічного союзника, на іще один президентський термін!

Віталій Журавський, для «Главкома»

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