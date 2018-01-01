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    Премия Yuna 2018. Опубликованы самые яркие фото с красной дорожки

    Номинанты и победители Yuna 2018 поражают оригинальными образами
    В Киеве состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna-2018. Триумфатором этого года стал Monatik. Артист победил сразу в нескольких номинациях. Он стал лучшим исполнителем, его клип на песню Vitamin D был назван лучшей видеоработой года. Кроме того, его Live Show Vitamin D признан лучшим концерном шоу. Вслед за Monatik две
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    <div style="position: absolute; left: -99999px;">YUNA 2018: Юлия Санина<br />https://24tv.ua/ru/shoubiz_tag1129</div> <div style="position: absolute; left: -99999px;">YUNA 2018: Юлия Санина<br />https://24tv.ua/ru/shoubiz_tag1129</div> &lt;div style="po
    Yuna 2018: Юлия Санина
    YUNA 2018: Юлия Санина
    https://24tv.ua/ru/shoubiz_tag1129
    YUNA 2018: Юлия Санина
    https://24tv.ua/ru/shoubiz_tag1129
    <div style="po

    Номинанты и победители Yuna 2018 поражают оригинальными образами

    В Киеве состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna-2018. Триумфатором этого года стал Monatik. Артист победил сразу в нескольких номинациях. Он стал лучшим исполнителем, его клип на песню Vitamin D был назван лучшей видеоработой года. Кроме того, его Live Show Vitamin D признан лучшим концерном шоу.

    Вслед за Monatik две награды забрала рок-группа The Hardkiss. На Yuna коллектив победил второй год подряд в номинации «Лучшая рок-группа», а композиция «Журавли» названа лучшей украиноязычной песней. Таким образом, на седьмой премии Yuna был установлен очередной рекорд.

    Группа The Hardkiss стала обладателем самого большого количества наград за все время существования премии - у них теперь восемь статуэток.

    Еще одним рекордом стала победа группы «Время и Стекло» - третий год подряд в номинации «Лучшая поп-группа».

    Лучшей песней года вполне объективно признали клип группы Грибы «Тает лед». Их клип в этом году набрал больше всего просмотров на YouTube (167,2 млн просмотров), обойдя даже «Время и Стекло».

    Статуэтку за вклад в развитие музыки получила группа «Брати Гадюкіни», которым в этом году исполняется 30 лет. Они исполнили несколько своих песен с разными солистами.

    В номинации «Лучший дуэт» в этом году победили Дмитрий Шуров и Morphom с песней «На вершині». Дима, выходя получать статуэтку, пошутил, что он крайне часто оказывается на сцене этой премии именно в номинации «Лучший дуэт».

    «Открытием года» была названа группа Kazka.

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    Yuna 2018: Юлия Санина, Вал Бебко
    Yuna 2018: Ольга Горбачева, Юрий Никитин
    Yuna 2018: Сергей Бабкин с женой Снежаной
    Yuna 2018: Дмитрий Шуров
    Yuna 2018: Надя Дорофеева, Алексей Завгородний
    Yuna 2018: Каролина Ашион
    Yuna 2018: Василиса Фролова
    Yuna 2018: Мишель Андраде
    Yuna 2018: MELOVIN
    Yuna 2018: Павел Шилько с женой

    Украинская национальная профессиональная музыкальная премия Yuna проходит ежегодно с 2011 года. Соучредителями премии является Павел Шилько и Мохаммад Захур. Генеральным продюсером премии является Павел Шилько. Номинантов и победителей премии определяет профессиональное жюри, руководствуясь регламентом.

    Джерело: 24tv.ua

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