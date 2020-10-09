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    Шоу-биз

    Настя Каменских в желтом бикини поразила мужчин шикарными изгибами

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    <p>33-летняя Настя Каменских сделала подарок поклонникам</p> <div></div> - Настя Каменских в желтом бикини поразила мужчин шикарными изгибами

    33-летняя Настя Каменских сделала подарок поклонникам

    Популярная певица продемонстрировала шикарное тело в купальнике

    Исполнительница хита «Поп как у Ким» соблазнительно позировала на пристани. Настя примерила соблазнительное желтое бикини с лифом на завязках. Загорелая красотка снялась босиком после купания в море. Она эффектно подняла руки к мокрым волосам, подставляя лицо солнечным лучам.

    «Пусть эта теплая фотка подарит вам хорошее настроение. Как ваши дела?» - обратилась звезда к фолловерам. Она отметила, что ее день начался интенсивно – с пробежки.

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    instagram.com/kamenskux/

    «Очень красивая. Приятно смотреть на естественные женские формы, а не на перекачанных силиконовых кукол», «Женственная и сексуальная», «Фигурка – супер. Аппетитная, сочная», «Натуральная красота всегда будет в приоритете», «Брось Потапа, выходи за меня!», «Ты чего похудела? Такая пышечка была классная», «Шикарные изгибы, Настя!», «Стоит, замерзла, сосочки торчат!» - высказались подписчики.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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