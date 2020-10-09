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    Шоу-биз

    Супермодель Белла Хадид вернула в моду прозрачный топ из 2000

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    Супермодель Белла Хадид - Супермодель Белла Хадид вернула в моду прозрачный топ из 2000
    Супермодель Белла Хадид
    instagram.com/bellahadid/

    Папарацци запечатлели модель в Бруклине в компании друзей

    Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, вернула в моду одежду, популярную в 2000-х годах. Об этом сообщает Vogue.

    Папарацци запечатлели модель в Бруклине в компании друзей. Она была одета в голубые рваные джинсы прямого кроя, белый кроп-топ и прозрачный облегающий лонгслив синего оттенка. Последний, по мнению модных экспертов, в скором времени станет трендом у знаменитостей и ее поклонников. Свой образ Хадид дополнила наплечной сумкой с коротким ремнем, остроносыми сапогами и массивными золотистыми украшениями.

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    По информации экспертов моды издания, в настоящий момент Белла Хадид является одним из главных популяризаторов стиля 1990-х и 2000-х годов. Образы, в которых она позирует для соцсетей и попадает в объективы папарацци, копируют тысячи ее поклонниц по всему миру.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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