Три дня «КviнtoФест» – фестиваля камерной музыки и симфонический вечер



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26 сентября состоится открытие традиционного фестиваля «Киев Мюзик Фест / Kyiv Music Fest»

22 сентября в исполнении Национального ансамбля солистов «Киевская камерата» будет звучать музыка Петра Чайковского. Солистами выступят – певцы Тамара Ходакова и Павел Грищенко, скрипачка Богдана Пивненко и пианист Дмитрий Таванец.

Напомним, в этом году мир отмечает 180-летие со дня рождения Петра Чайковского, который любил быть в Украине и создал здесь несколько своих произведений. А еще, например, в Киеве он слушал хор в Софии Киевской и премьеры своих опер «Опричник» и «Пиковая дама». В этот вечер, кроме романсов на слова Алексея Толстого, можно будет услышать и «Серенаду для струнного оркестра» Петра Чайковского, которая является не менее популярной, чем моцартовская «Маленькая ночная серенада».

23 сентября будет звучать музыка Бориса Лятошинского, созданная им от 1920-х и до последних лет его жизни, а впервые прозвучат «Две пьесы для скрипки и фортепиано», которые не имеют опуса и даты написания.

Концерт станет продолжением юбилейных вечеров, посвященных 125-летию со дня рождения этого украинского композитора-классика, основателя композиторской школы ХХ века. Его музыку исполнят «Duo Sonoro» – скрипач Андрей Павлов и пианистка Валерия Шульга, NB Chamber group – скрипачи Андрей Павлов и Максим Гринченко, альтист Иван Грицишин, виолончелист Артем Полуденный, а также – скрипач Игорь Завгородний, виолончелист Виктор Рекало и пианистка Татьяна Гомон.

24 сентября Национальный камерный ансамбль «Киевские солисты» под руководством Юрия Пучкова представит музыку Антонина Дворжака, Самюэля Барбера, Белы Бартока, а также популярные произведения Эдварда Грига и Эдварда Элгара.

Серенада – один из самых романтических старинных жанров. Обычно, это – лирическое музыкальное произведение, которое обязательно кому-то посвящено. Серенады известны от эпохи Средневековья, когда их выполняли трубадуры вечером или ночью под окнами любимой. Англичанин, скрипач и композитор, сэр Эдвард Элгар написал в 1888-1892 годах «Серенаду для струнного оркестра» как версию своих «Трех пьес для струнного оркестра». Как раз в это время композитор женился на писательнице Элис Робертс, которую очень любил. И хотя в партитуре нет отмеченных, но, видимо, произведение посвящено именно ей. Сам автор считал эту «Серенада» своим лучшим произведением.

«Моцарт, Данци, Айвз, Элгар»

25 сентября вместе с академическим симфоническим оркестром под руководством Николая Дядюры выступят непревзойденные солисты – флейтист Дмитрий Медолиз и кларнетист Олег Мороз. В их исполнении прозвучат инструментальные концерты Вольфганга Амадея Моцарт и Франца Данци. Программу дополнят оркестровые произведения, в частности, англичанина Эдварда Элгара и его младшего американского современника – Чарльза Айвза.

Открытие «Киев Музик Фест/Kyiv Music Fest»

26 сентября состоится открытие традиционного фестиваля «Киев Мюзик Фест / Kyiv Music Fest». Солистами выступят певицы Ольга Абакумова и Валерия Галась, скрипачка Лидия Футорская, альтистка Мария Панчук, флейтист Игорь Ермак. В этот вечер в исполнении Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины (художественный руководитель и главный дирижер – Владимир Сиренко) прозвучит музыка украинских композиторов – Мирослава Скорика, Богданы Фроляк, Юрия Ланюка, Леси Дычко, Владимира Рунчака и Святослава Лунева.