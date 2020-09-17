Концерт Макса Барских состоится. Названа новая дата



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Певец Макс Барских

Место проведения остается неизменным

Концерт «Макс Барских: Open Air», который должен был состояться 18 сентября на обзорной площадке КВЦ «Парковый», перенесен на 24 сентября, место проведения остается неизменным. Все билеты действительны на новую дату.

Дмитрий Феликсов, совладелец VIRUS Music (компания-организатор концерта), объяснил решение:

Мы все переживаем и следим за трендами эпидемиологической ситуации в стране и в мире. В конце прошлой недели было объявлено, что связи с переходом Киева в оранжевую зону с 14.09 разрешаются лишь мероприятия с менее чем 220 зрителями. 14 и 15 сентября состоялась рабочая встреча главного санитарного врача, министра культуры, главы офиса Президента с представителями музыкальной индустрии: организаторами концертов, билетными операторами, концертными площадками, Всеукраинским профессиональным союзом работников музыкальной индустрии.

Участники согласились, что такое ограничение убивает отрасль, в которой заняты сотни тысяч человек. Также было озвучено, что организаторы мероприятий в закрытых помещениях в силах обеспечить безопасность зрителей на уровне не ниже, а даже и выше той, что мы наблюдаем в общественном транспорте, на рынках и в торговых центрах.

По результатам встречи был выработан подход, который обеспечивает зрителей культурным продуктом при должном уровне безопасности, не диссонирующими с ограничениями в других сферах (в т.ч. общепит, общественный транспорт).

На заседании КМУ 16.09 были приняты изменения в перечень ограничений в оранжевой зоне, к которой сейчас относится в том числе и Киев. Среди изменений: в оранжевой зоне разрешаются культурные мероприятия при условии размещения не более 1 человека на 5 квадратных метров, заполнения не более чем 50% сидячих мест в залах, а также стоя - при обеспечении организатором дистанции между посетителями в 1,5м. Проект постановления был принят с доработкой в однодневный термин. По сути, это ограничения зеленой зоны.