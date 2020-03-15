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    Шоу-биз

    Мария Ефросинина задумалась о политической карьере

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    Мария Ефросинина задумалась о политической карьере
    Мария Ефросинина активно интересуется политикой

    Телеведущая рассказала, о чем они чаще всего разговаривают дома с мужем

    Пара Марии с Тимуром - сочетание шоу-бизнеса и государства. Но дома они чаще говорят именно о политике. Инициатором выступает именно Мария.

    Ефросинина и сама задумывалась о политической карьере. Она внимательно наблюдает за тем, что делает ее муж.

    «Я могу сказать, что я действительно интересуюсь. Но чем больше я интересуюсь, тем больше понимаю, что я эффективнее не в политике», - признается Мария.

    Муж Марии Ефросининой Тимур Хромаев - финансист и светская персона. В январе 2015 года он был назначен Петром Порошенко на пост главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

    И на вопрос Екатерины Осадчей выгодно ли сейчас инвестировать в ценные бумаги, Тимур отметил, что сейчас лучше придержать свои сбережения у себя.

    знаменитости телеведущая
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