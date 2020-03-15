Мария Ефросинина задумалась о политической карьере



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мария Ефросинина активно интересуется политикой

Телеведущая рассказала, о чем они чаще всего разговаривают дома с мужем

Пара Марии с Тимуром - сочетание шоу-бизнеса и государства. Но дома они чаще говорят именно о политике. Инициатором выступает именно Мария.

Ефросинина и сама задумывалась о политической карьере. Она внимательно наблюдает за тем, что делает ее муж.

«Я могу сказать, что я действительно интересуюсь. Но чем больше я интересуюсь, тем больше понимаю, что я эффективнее не в политике», - признается Мария.

Муж Марии Ефросининой Тимур Хромаев - финансист и светская персона. В январе 2015 года он был назначен Петром Порошенко на пост главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

И на вопрос Екатерины Осадчей выгодно ли сейчас инвестировать в ценные бумаги, Тимур отметил, что сейчас лучше придержать свои сбережения у себя.