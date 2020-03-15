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    Шоу-биз

    Леди Гага перестала выходить из дома из-за коронавируса

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    Я говорила с Богом &ndash; он сказал, что у нас все будет хорошо&raquo;, - заявила Леди Гага - Леди Гага перестала выходить из дома из-за коронавируса
    Я говорила с Богом – он сказал, что у нас все будет хорошо», - заявила Леди Гага
    instagram.com/ladygaga/

    Певица не болеет, но приняла решение оставаться дома для профилактики

    Леди Гага решила уйти на карантин из-за стремительного распространения коронавируса в Европе. Об этом звезда сообщила в личном блоге.

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    Леди Гага перестала выходить из дома из-за коронавируса
    Леди Гага перестала выходить из дома из-за коронавируса
    Леди Гага перестала выходить из дома из-за коронавируса
    Леди Гага перестала выходить из дома из-за коронавируса
    Леди Гага перестала выходить из дома из-за коронавируса
    Леди Гага перестала выходить из дома из-за коронавируса
    instagram.com/ladygaga/

     «Я поговорила с некоторыми врачами и учеными. Сейчас мы переживаем не самый простой период, но самое доброе и самое полезное, что мы можем сделать – это уйти на самокарантин, а не тусоваться с людьми старше 65 лет и в больших группах. Я бы очень хотела увидеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее этого не делать, чтобы не заболеть. Поэтому я остаюсь дома со своими собаками. Я люблю тебя, мир, мы все переживем это. Поверь мне, я говорила с Богом – он сказал, что у нас все будет хорошо», — заявила Леди Гага.

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