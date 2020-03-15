Могилевская призвала украинцев пользоваться презервативами



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Наталья Могилевская напомнила о необходимости использования контрацептивов

Звезда считает, что в ситуации распространения вируса, необходимо быть осторожными, но не поддаваться панике

Женский журнал «Натали» пригласил известных звезд в честь их 25-летия. Среди гостей журнала была и Наталья Могилевская.

На юбилее «Натали» с ней пообщалась Екатерина Осадчая. Главная тема разговора - коронавирус. Карантин заставляет звезд отменять концерты и отказываться от проведения массовых мероприятий.

Могилевская также считает, что нам нужно быть осторожными. Но не поддаваться панике. Ведь, по мнению Натальи Могилевской, по сравнению со СПИДом, коронавирус убивает меньшее количество людей.

«Надо пользоваться презервативами, а не только масками. И вообще надо быть осторожными со всех сторон, по всем вопросам», - призывает звезда.

На продажу билетов на концерты паника не повлияли. Восьмого марта артистка дала два концерта в Днепре, залы были заполнены.