Maruv пообещала записать трек на украинском языке розслідування



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Победительница Нацотобора на «Евровидение-2019» рассказала о творческих планах и об отношениях с супругом

Украинская певица Maruv, которая после победы в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в международном песенном конкурсе, рассказала, что планирует записать несколько дуэтов в ближайшее время.

По словам эпатажной певицы, она уже успела записать несколько новых композиций и уже занялась съемками видеоклипов.

«Я уже написала несколько треков и к ним снимаем видео. Их еще нет в сети. Также я сейчас в поисках нового звучания, хочется что-то поменять. Будущие песни планирую выпускать на английском языке, но и на украинском и русском песни будут. И мне еще очень нравится португальский язык, думаю в Латинскую Америку заглянуть (улыбается). Скоро будет песня с французским артистом Mosimann. И еще я с подружкой записала хип-хоп версию Black Water, очень интересно получилось», - отметила исполнительница.

Также артистка рассказала о том, как складываются отношения с супругом.



«У меня муж, наверное, самый внимательный и заботливый человек в мире. Он лучше всех знает, что я люблю и что мне нравится. И поднять мне настроение может только мой муж. То, что мы работаем вместе – это и хорошо, и плохо. У нас общие цели и интересы, мы строим свою семью и свой бизнес. С другой стороны, конечно, иногда тяжело все время вместе находиться, иногда ссоримся, не сходимся в каких-то вещах. Но это все мимолетно. На самом деле, мы гармоничная пара. Во-первых, мы живем много лет вместе, за такое количество времени мы научились друг друга понимать, подстраиваться, идти на уступки. Во-вторых, мы не брезгуем ходить к психотерапевту. Это классная практика, всем советую. Иногда нужен третий человек со стороны, который поможет найти контакт, посмотреть на ситуацию под другим углом», - призналась Maruv.

Напомним, что ранее певицу раскритиковали в сети из-за концертов в РФ.

Джерело: Сегодня