Мадонна посвятила первый сингл с нового альбома родному городу известного наркобарона



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Трек звезда записала совместно с колумбийским певцом Малумой

Мадонна заинтриговала фанатов постами в Instagram, анонсирующими выход первого сингла ее нового альбома. Ранее поп-звезда уже публиковала тизер альбома Madame X, который станет первым за четыре года молчания.

Новый сингл под названием Medellin можно будет услышать 17 апреля. Как сообщает Variety, композиция стала результатом совместной работы с колумбийским певцом Малумой. Сингл назван в честь города Медельин – бывшей базе наркобаронов, а ныне мирного и процветающего мегаполиса.

Новый альбом Мадонны Madame X ожидается ярким, динамичным и полным перевоплощений для певицы. В промовидео новой пластинки, знаменитость попеременно предстает в образе то секретного агента, то танцовщицы, то монахини, то заключенной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 14 Апр 2019 в 8:41 PDT

Ее голос за кадром говорит: «Я решила назвать свой альбом «Мадам Икс». Мадам Икс - тайный агент, путешествующий по миру. Она меняет личности. Проливает свет на темные стороны жизни. Мадам Икс - танцор. Профессор. Глава государства. Наездница. Заключенная. Она студент. Мама. Ребенок. Учитель. Монахиня. Певица. Святая. Шлюха. Мадам Икс это я».

Напомним, Мадонна в этом году выступит с двумя номерами на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Ее гонорар за выступление составит 1 миллион долларов.