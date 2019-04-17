День рождения Виктории Бекхэм: лучшие фотосессии звезды
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Розсилка
«В женщине самое сексуальное — это ее уверенность в себе. Но уверенность спокойная, а не агрессивная. И очень важно чувство юмора. А большинство недостатков могут скрыть солнцезащитные очки», - уверена именинница
Сегодня, 17 апреля, певице, иконе стиля, модному дизайнеру, матери четверых детей и жене самого сексуального футболиста планеты - Виктории Бекхэм исполняется 45 лет, сообщает «Главком».
Виктория Кэролайн Бекхэм, прославившаяся еще под девичьей фамилией как Виктория Адамс, известна своими достижениями в качестве танцовщицы, актрисы, модного дизайнера и писательницы. Она была одной из вокалисток легендарной девичьей поп-группы Spice Girls, а затем сделала удачную сольную карьеру.
Сегодня звезда более известна, как законодательница моды. Она сделала прекрасную карьеру в индустрии моды: выпускает собственный бренд Виктории Бекхэм - сумки, платья, солнечные очки, ювелирные украшения и даже линию духов Intimately Beckham.
Специально для японского рынка была разработана линия косметики V Sculpt, а в рамках сотрудничества с автопроизводителем Land Rover Виктория создала собственную модель автомобиля Evoque Victoria Beckham Special Edition.
Кстати, вместе с мужем они разработали и выпустили в свет коллекцию джинсовой повседневной одежды, которая пользовалась большим спросом во всем мире.
Певица и дизайнер Виктория Бекхэм связала свою личную жизнь с британским футболистом Дэвидом Бекхэмом, звездой клубов «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Их свадьба состоялась 4 июля 1999 года в ирландском замке Латтрелстоун.