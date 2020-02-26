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    Шоу-биз

    Мелания Трамп пришла на деловой прием в балахоне (фото)

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    <p>В президентский дворец в Нью-Дели первая леди США явилась в ярко-розовом наряде</p> <div></div> - Мелания Трамп пришла на деловой прием в балахоне (фото)

    В президентский дворец в Нью-Дели первая леди США явилась в ярко-розовом наряде

    Фото: instagram.com/melaniatrump.style/

    Судя по всему, супруга президента США постаралась учесть местные традиции

    У первой леди США Мелании Трамп отличная фигура, и она прекрасно об этом знает, не считая зазорным лишний раз подчеркнуть свои достоинства. Поэтому ее наряды по большей части имеют приталенные силуэты.

    Однако во время делового визита в Индию она неожиданно изменила себе. Вместо силуэтного платья или костюма публика увидела на ней свободный наряд ярко-розового цвета от Carolina Herrera, больше напоминающий балахон.

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    Мелания Трамп пришла на деловой прием в балахоне (фото)
    Мелания Трамп пришла на деловой прием в балахоне (фото)
    Мелания Трамп пришла на деловой прием в балахоне (фото)
    Мелания Трамп пришла на деловой прием в балахоне (фото)
    Мелания Трамп пришла на деловой прием в балахоне (фото)
    Мелания Трамп пришла на деловой прием в балахоне (фото)
    Мелания Трамп пришла на деловой прием в балахоне (фото)
    Мелания Трамп пришла на деловой прием в балахоне (фото)
    Мелания Трамп пришла на деловой прием в балахоне (фото)
    Фото: instagram.com/melaniatrump.style/

    Судя по всему, Мелания постаралась учесть местные традиции и приблизиться к образу первой леди Индии Савиты Ковинд, представшей на приеме в свободном зелено-малиновом сари. Местное население предпочитает надевать яркие вещи всегда, когда речь идет о торжественных приемах, независимо от их статуса – делового или «без галстука».

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    знаменитости мода и красота Мелания Трамп традиции
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