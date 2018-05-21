Melovin признался, что выступать в Украине приятнее, чем в Португалии

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Melovin

Впервые после участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» украинский представитель Melovin выступил на сцене масштабного шоу «Ліга зірок»

За кулисами концерта певец рассказал, остался ли он доволен конкурсом и какие выводы для себя сделал.

В грандиозном шоу, посвященного главному футбольному событию Европы, Melovin исполнит свой хит Under The Ladder. В эксклюзивном интервью каналу «Украина» певец рассказал, какие выводы после участия в Евровидении он для себя сделал.

«Я максимально повзрослел и понял, что политике есть место на Евровидении, – признался Melovin. – При этом, я безумно доволен конкурсом. То количество меловинаторов, которые появились в Европе, то количество голосов и та поддержка – это просто невероятно».

В то же время артист заявил, что если сравнивать, где настроение лучше – в Португалии на Евровидении или в родной стране на шоу «Ліга зірок» – то он выбирает второе. «Там было очень много нервов, а здесь ты выступаешь для своих, для людей, которые изначально в тебя поверили. Эмоции невероятные!», – отметил Melovin.