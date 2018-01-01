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    Украинские звезды раскритиковали победителя Нацотбора-2018

    Продюсер Алена Мозговая и певица Тоня Матвиенко пришли в ужас результатов голосования
    Свое недовольство украинские знаменитости высказали в соцстях. Как ранее сообщал Scotch, 24 февраля состоялся финал национального  отбора на  международный песенный конкурс «Евровидение-2018», по результатам которого, возможность представлять нашу страну на мировой сцене досталась 20-летнему одесситу и участнику шоу
    • Сьогодні, 18:05
    • Розсилка
    Сергей Притула и победитель Нацотбора Melovin
    Сергей Притула и победитель Нацотбора Melovin

    Продюсер Алена Мозговая и певица Тоня Матвиенко пришли в ужас результатов голосования

    Свое недовольство украинские знаменитости высказали в соцстях. Как ранее сообщал Scotch, 24 февраля состоялся финал национального  отбора на  международный песенный конкурс «Евровидение-2018», по результатам которого, возможность представлять нашу страну на мировой сцене досталась 20-летнему одесситу и участнику шоу «Х-фактор» Константину Бочарову, который выступает под псевдонимом Melovin.

    Первая результаты Нацотбора прокомментировала украинская певица Тоня Матвиенко.

    «No comments!» - написала Тоня и сопроводила сообщение такими хештегами #тількиневін #катаракта #грьобанімалолєткі #продуктстб. 

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    Следом за известной певицей прокомментировала победу 20-летнего исполнителя, украинский продюсер и дочка легендарного композитора Николая Мозгового Алена Мозговая.

    «Пока нацотбор будет на канале СТБ, до тех пор побеждать в зрительском голосовании будут проекты канала СТБ, за которых голосует аудитория канала! Все логично и вполне понятно! И так, еще раз повторяю, Tayanna, ее песня была лучшей! Про голос вообще молчу, потому что она является одной из самых крутых певиц вообще! Таня, у тебя большое будущее, не останавливайся!», - написала Мозговая в соцсети.

    Что известно о певце, представляющем Украину на «Евровидении-2018» читайте здесь.

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