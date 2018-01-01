Украинские звезды раскритиковали победителя Нацотбора-2018

Продюсер Алена Мозговая и певица Тоня Матвиенко пришли в ужас результатов голосования

Свое недовольство украинские знаменитости высказали в соцстях. Как ранее сообщал Scotch, 24 февраля состоялся финал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018», по результатам которого, возможность представлять нашу страну на мировой сцене досталась 20-летнему одесситу и участнику шоу



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Сергей Притула и победитель Нацотбора Melovin

Продюсер Алена Мозговая и певица Тоня Матвиенко пришли в ужас результатов голосования

Свое недовольство украинские знаменитости высказали в соцстях. Как ранее сообщал Scotch, 24 февраля состоялся финал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018», по результатам которого, возможность представлять нашу страну на мировой сцене досталась 20-летнему одесситу и участнику шоу «Х-фактор» Константину Бочарову, который выступает под псевдонимом Melovin.

Первая результаты Нацотбора прокомментировала украинская певица Тоня Матвиенко.

«No comments!» - написала Тоня и сопроводила сообщение такими хештегами #тількиневін #катаракта #грьобанімалолєткі #продуктстб.

Следом за известной певицей прокомментировала победу 20-летнего исполнителя, украинский продюсер и дочка легендарного композитора Николая Мозгового Алена Мозговая.

«Пока нацотбор будет на канале СТБ, до тех пор побеждать в зрительском голосовании будут проекты канала СТБ, за которых голосует аудитория канала! Все логично и вполне понятно! И так, еще раз повторяю, Tayanna, ее песня была лучшей! Про голос вообще молчу, потому что она является одной из самых крутых певиц вообще! Таня, у тебя большое будущее, не останавливайся!», - написала Мозговая в соцсети.

Что известно о певце, представляющем Украину на «Евровидении-2018» читайте здесь.