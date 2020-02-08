Рианна выпустила первую коллекцию Fenty в 2020 году



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новая коллекция «Релиз 2-20» посвящена свободе во всех ее проявлениях — будь-то свобода движения или свобода мысли

Рианна выпустила первую коллекцию Fenty в 2020 году, которая превзошла ее предыдущю линейку в мае прошлого года.

Дизайнер решила создать коллекцию функциональной повседневной одежды, которая объединяет стиль панк-милитари и спортивную гламурную эстетику.

На практике в эту утилитарную коллекцию вошли классические плащи и функциональные парки в оттенке милитари, анораки обожженно-оранжевого цвета, куртки из темного денима с элементами бомберов, мятно-зеленые ветровки с атласными воротниками и легкие спортивные костюмы, выполненные из мякгого ребристого трикотажа.

Объемные свитера с высоким горлом в оттенке хаки и горчицы отображают буквальное представление миссии бренда — «помочь двигаться по жизни на своей собственной максимальной скорости».

Кроме того, бренд представил видео The F stands for Freedom. В нем снялись поэт и активист Кай-Исайя Джамал, продюсер и журналистка Александра Женова, специалист по правам человека Эми Салл и художница Амрит.

Главные герои подедились своими мыслями о том, что они понимают под свободой и что она для них значит.