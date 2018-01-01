Мерил Стрип появится во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь»

Издание Variety выяснило первые подробности о новом сезоне одного из главных сериалов прошлого года.

Трехкратная обладательница премии «Оскар» Мерил Стрип сыграет одну из главных ролей во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь», пишет Variety. Из источников, близких к каналу HBO, издание выяснило, что актриса исполнит роль матери Перри Райта, погибшего в конце первого сезона: узнав о его смерти, она приедет



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Издание Variety выяснило первые подробности о новом сезоне одного из главных сериалов прошлого года.

Трехкратная обладательница премии «Оскар» Мерил Стрип сыграет одну из главных ролей во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь», пишет Variety. Из источников, близких к каналу HBO, издание выяснило, что актриса исполнит роль матери Перри Райта, погибшего в конце первого сезона: узнав о его смерти, она приедет в Монтерей, чтобы попытаться выяснить причины гибели сына.

О том, что «Большую маленькую ложь» продлят на второй сезон, стало известно в конце прошлого года. Сериал входит в число лучших телевизионных шоу 2017-го и был награжден многими премиями. В их числе — «Золотой глобус» и «Эмми» в категории «Лучший мини-сериал года».

Первый сезон «Большой маленькой лжи» был посвящен истории нескольких женщин, проживающих в Монтерее и оказавшихся замешанными в убийстве, подробности которого проясняются лишь в последнем эпизоде. Остальные серии рассказывают о нескольких месяцах, предшествовавших этому. Главные роли в картине исполнили Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн.

Джерело: Bird In Flight