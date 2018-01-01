Кайли Дженнер будет воспитывать ребенка одна
- Сьогодні, 16:14
-
Розсилка
Кайли Дженнер
Отец ребенка не готов к ответственности
Семейство Кардашьян сильно переживает за Кайли Дженнер. Девушка забеременела в очень юном возрасте, кроме того, отец ребенка Дженнер похоже пока не готов к такой отвественности и решил оставить свою избранницу.
Журнал People передает, из-за всего этого Крис, Ким, Хлои и Кортни переживают за дочь и сестру. Они стараются максимально заботиться о ней и давать советы на будущее.
Напомним, что 20-летняя реалити-звезда во всю готовится к появлению малыша на свет. По информации западных СМИ, Кайли уже успела потратить более 70 тысяч долларов на покупки для будущего ребенка.