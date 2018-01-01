Кайли Дженнер будет воспитывать ребенка одна

Отец ребенка не готов к ответственности

Семейство Кардашьян сильно переживает за Кайли Дженнер. Девушка забеременела в очень юном возрасте, кроме того, отец ребенка Дженнер похоже пока не готов к такой отвественности и решил оставить свою избранницу. Журнал People передает, из-за всего этого Крис, Ким, Хлои и Кортни переживают за дочь и сестру.



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Кайли Дженнер

Отец ребенка не готов к ответственности

Семейство Кардашьян сильно переживает за Кайли Дженнер. Девушка забеременела в очень юном возрасте, кроме того, отец ребенка Дженнер похоже пока не готов к такой отвественности и решил оставить свою избранницу.

Журнал People передает, из-за всего этого Крис, Ким, Хлои и Кортни переживают за дочь и сестру. Они стараются максимально заботиться о ней и давать советы на будущее.