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    Кайли Дженнер будет воспитывать ребенка одна

    Отец ребенка не готов к ответственности
    Семейство Кардашьян сильно переживает за Кайли Дженнер. Девушка забеременела в очень юном возрасте, кроме того, отец ребенка Дженнер похоже пока не готов к такой отвественности и решил оставить свою избранницу. Журнал People передает, из-за всего этого Крис, Ким, Хлои и Кортни переживают за дочь и сестру.
    • Сьогодні, 16:14
    • Розсилка
    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер

    Отец ребенка не готов к ответственности

    Семейство Кардашьян сильно переживает за Кайли Дженнер. Девушка забеременела в очень юном возрасте, кроме того, отец ребенка Дженнер похоже пока не готов к такой отвественности и решил оставить свою избранницу.

    Журнал People передает, из-за всего этого Крис, Ким, Хлои и Кортни переживают за дочь и сестру. Они стараются максимально заботиться о ней и давать советы на будущее. 

    Напомним, что 20-летняя реалити-звезда во всю готовится к появлению малыша на свет. По информации западных СМИ, Кайли уже успела потратить более 70 тысяч долларов на покупки для будущего ребенка.
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