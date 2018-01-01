Опять совершает ошибку: Отец Бритни Спирс против ее свадьбы с молодым бойфрендом

По сообщениям западных СМИ поп-принцесса готовится к очередной свадьбе

Некоторое время назад западные СМИ стали уверенно говорить о скорой свадьбе Бритни Спирс и ее бойфренда Сэма Асгари. Пока Бритни эту информацию не подтвердила, но инсайдеры сообщают, что отец поп-звезды категорически против брака его дочери с 24-летним танцором. Сообщается, что Бритни хочет устроить церемонию в Вегасе, городе, в котором она



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Бритни Спирс и Сэм Асгари

По сообщениям западных СМИ поп-принцесса готовится к очередной свадьбе

Некоторое время назад западные СМИ стали уверенно говорить о скорой свадьбе Бритни Спирс и ее бойфренда Сэма Асгари . Пока Бритни эту информацию не подтвердила, но инсайдеры сообщают, что отец поп-звезды категорически против брака его дочери с 24-летним танцором.

Сообщается, что Бритни хочет устроить церемонию в Вегасе, городе, в котором она проводит максимальное количество времени из-за своих выступлений. Она не хочет приглашать много народа, а собрать лишь самых близких друзей и родственников.





Джейми Спирс, отец 36-летней Бритни, беспокоится, что его старшая дочь в очередной раз совершит ошибку. Он все еще считается официальным опекуном поп-звезды, после ее нервного срыва много лет назад.





Сейчас Бритни ведет здоровый образ жизни и проблем с психикой не испытывает, однако ее близкие все время боятся повторения ситуации. Джейми Спирс настаивает, чтобы Бритни и ее бойфренд обязательно подписали брачный контракт, и тогда Асгари не сможет претендовать на многомиллионное состояние его дочери. Инсайдеры говорят, что Бритни не хочет подписывать эти бумаги, потому что уверена в Сэме и боится предложить подобное.





Джерело: popcornnews