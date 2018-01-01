В СМИ рассекретили детали свадьба принца Кристиана Ганноверского и модели Алессандры де Осме

Пара планирует масштабное торжество

В конце ноября прошлого года младший сын принца Эрнста Августа Ганноверского, родственника князя Монако Альбера II и потомка британских монархов - принц Кристиан женился на своей давней возлюбленной, модели из Перу Алессандре де Осме. Но тогда было решено провести лишь гражданскую церемонию бракосочетания в присутствии самых близких. Однако



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Принц Кристиан и Алессандра де Осма

Пара планирует масштабное торжество

В конце ноября прошлого года младший сын принца Эрнста Августа Ганноверского, родственника князя Монако Альбера II и потомка британских монархов - принц Кристиан женился на своей давней возлюбленной, модели из Перу Алессандре де Осме. Но тогда было решено провести лишь гражданскую церемонию бракосочетания в присутствии самых близких. Однако масштабное торжество - еще впереди. Сегодня стало известно, где и когда Кристиан и Алессандра решили ее провести.

Испанский HOLA! сообщает, что клятвами любви и верности Кристиан и Алессандра обменяются на родине невесты - в Перу, в столице Лима. А произойдет это 16 марта, так что уже можно быть уверенными, что в каждый весенний месяц мы будем получать громкие новости от представителей королевских семей разных стран. Например, также в марте принцесса Швеции Мадлен станет мамой в третий раз, в апреле на свет появится третий ребенок герцогов Кембриджских - Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а в мае состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

Джерело: Hello!