Руслана: Меня надо выпускать на все конкурсы

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Руслана

В эфире утреннего шоу украинская певица намекнула, что не против еще раз поехать на «Евровидение»

Украинская певица Руслана, которая победила на «Евровидение» в 2004 году, призналась, что очень хочет вернуться на конкурс в качестве участницы, но ждет подходящего момента.

«Я очень баттловая. Меня надо выпускать на все конкурсы. Я жду особого момента, я не знаю когда это будет, в следующем году или еще через какое-то время. Но я просто ужасно хочу выйти и доказать, в первую очередь, самой себе, что тот драйв, который я культивирую из Украины, что с годами он еще больше и больше», - отметила Руслана.

Также артистка прокомментировала результаты «Евровидения-2018» и победу представительницы Израиля Нетты Барзилай.

«На «Евровидении» побеждает только оригинальность. Нельзя выйти со стереотипным штампом и захватить мир. Мир потому и собирается вокруг экранов песенного конкурса, чтобы увидеть, что нового ты можешь нам дать, что оригинального. Она действительно была неповторимая, эпатажная. Всей ей симпатизировали. И киприотка, я видела, что она очень обломана была, все кто претендуют на первое место, они всегда очень обламываются. Мы говорили что в фаворитах была киприотка, она была очень стереотипная», - высказала свое мнение Руслана.

Джерело: ТСН