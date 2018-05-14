День рождения Святослава Вакарчука. Биография и лучшие клипы музыканта

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Святослав Вакарчук

Главные достижения артиста в искусстве и политике

Сегодня, 14 мая, исполняется 43 года украинскому рокеру Святославу Вакарчуку. 23 года своей жизни он посвятил группе «Океан Эльзы».

Детство о школьные годы

Вакарчук родился в 1975 году в Мукачево (Закарпатье). На то время отец Святослава был преподавателем теоретической физики, а мама работала учителем математики. Вскоре семья перебралась во Львов, где и началась активная творческая биография будущего музыканта.

В школьные годы будущий рок-музыкант активно участвовал в деятельности школьного театра и увлекался баскетболом. Свои музыкальные способности парень развивал, посещая Львовскую музыкальную школу, где учился играть на скрипке и баяне.

Святослав закончил школу с отличием. Как и его родители, он имел склонность к точным наукам. Поэтому Святослав решил изучать физику и экономику во Львовском университете. По окончании вуза он получил два диплома. Вскоре Вакарчук поступил в аспирантуру, выбрав кафедру теоретической физики. Результатом стала написанная диссертация и кандидатская степень. Несмотря на успехи в учебе, он решил реализовать себя в музыке.

Родители Святослава

Иван Александрович Вакарчук, отец Святослава, доктор философии, был избран ректором Львовского университета. После «оранжевой революции» он некоторое время работал министром образования Украины. А мама Святослава преподавала физику. Она работала в академии ветеринарной медицины. Кроме Святослава в семье рос младший сын Олег, который в данное время работает в банковской сфере.

Начало музыкальной карьеры

Будучи первокурсником кафедры теоретической физики, Святослав Вакарчук познакомился с музыкантами местного коллектива «Клан тишины». В основном ребята выступали в городских кафе и дворцах культуры. Вскоре несколько музыкантов вышли из «Клана тишины» и во главе с Вакарчуком образовали новый коллектив, который они назвали «Океан Эльзы».

Днем основания «Океана Эльзы» можно считать 12 октября 1994 года. Сначала коллектив, где Вакарчук стал и вокалистом, а также основным композитором и автором песен, играл преимущественно поп- и рок-музыку. В декабре 1994-го музыканты записали демо-кассету из четырех песен. В том же году появился дебютный видеоклип.

Гастроли и альбомы «Океана Эльзы»

С 1996 года группа Святослава Вакарчука начинает активно гастролировать. Ребята, объездив практически все крупные города Украины, едут в Польшу, Францию и Германию. А в апреле 1998-го Вакарчук с группой окончательно перебирается в Киев, где в том же году презентуют свой первый альбом «Там, де нас нема».

Но настоящий прорыв к славе и известности группа Вакарчука сделала в 2001-ом. Вышедший альбом «Модель» поклонники «Океана Эльзы» считают лучшим из всех остальных. По количеству продаж рекорды побил четвертый альбом под названием «Суперсиметрiя», вышедший в 2003 году. Он – дважды платиновый.

Gloria – пятый альбом, который появился в 2005 году, в первые несколько часов продаж тоже становится платиновым. Выпущенный 100-тысячным тиражом он был мгновенно раскуплен. Альбомы группы становятся все более популярными. Затем вышли альбомы «Міра» и Dolce Vita, а также Вакарчук выпустил сольный проект.

В 2011-ом Святослав Вакарчук продолжает свою сольную карьеру и вскоре презентует новый проект «Брюссель». А в 2013 году в свет выходит еще один сольный проект певца «Земля», работа над которым проходила за рубежом.

В 2014-15 годах «Океан Эльзы» провел масштабный всеукраинский концертный тур. А в 2016 году вышел альбом «Без меж».

Личная жизнь

В жизни популярного украинского рок-музыканта была и остается единственная женщина – Ляля Фонарева. В гражданском браке с ней Вакарчук состоит 15 лет. Ляля с первых дней переезда группы в Киев исполняла обязанности стилиста и арт-директора «Океана Эльзы».

Личная жизнь Святослава Вакарчука всегда была закрытой темой. На все вопросы музыкант отвечал только одно: «У меня есть семья, и я счастлив». Общих детей с Фонаревой у Вакарчука нет. Единственный ребенок – 20-летняя Диана, дочь Ляли от первого брака.

В 2015-ом стало известно, что Ляля Фонарева официально стала женой Святослава Вакарчука.

Вакарчук и политика

Музыкант не стоит в стороне от политических процессов. В разные годы известный украинский исполнитель был часто задействован в политике, но такие действия не раз негативно воспринимались фанатами, которые обвиняли певца в определенной предвзятости, склонности к конкретной политической позиции.

Интерес к политике Святослав Вакарчук проявил еще в 1999 году. Тогда певец вместе с другими кандидатами активно принял участие в поддержке предвыборной кампании президента Украины Леонида Кучмы, который баллотировался повторно на главную должность страны.

На выборах 2004 года рок-музыкант резко изменил свои взгляды, поддержав на тот момент оппозиционного лидера Виктора Ющенко. Святослав Вакарчук был активным участником «Оранжевой революции».

В 2007 году он стал народным депутатом Украины по спискам блока «Наша Украина — Народная самооборона». Именно от этого блока стал министром образования и отец Святослава. В парламенте все же деятельность известного музыканта ничем не запомнилась рядовым гражданам. В 2008 году он сообщил, что подал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины.

В ноябре 2013 года в Украине начинаются массовые акции протеста. В масштабном событии Вакарчук примет активное участие после применения силы к мирным протестующим со стороны представителей правоохранительных структур.

После «Евромайдана» Вакарчук перестал посещать Россию с концертами. Тем не менее Святослав выступает против введения «черных списков» для российских артистов, которым запрещен въезд в Украину.

Несколько лет назад появились слухи о том, что Вакарчук намерен баллотироваться на пост президента страны. Однако сам артист опроверг эти слухи.

Джерело: 24news.com.ua