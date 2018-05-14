Светлана Лобода родила второго ребенка?

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Светлана Лобода

Такое предположение выдвинули поклонники певицы в соцсети

Фолловеры популярной артистки, которая совсем недавно призналась, что ждет второго ребенка и уехала в США, предположили, что Лобода уже родила.

К такому выводу фанаты пришли после просмотра последних публикаций певицы в соцсетях. На снимках опубликованных Лободой совершенно не видно ее животика, который должен быть очень большим, учитывая, что артистка находится на последних неделях беременности.

«Светулик ты родила?», «А где живот?», «Светлана, Вы уже родили? Поделитесь со своими поклонниками, мы переживаем», - пишут в соцсети фолловеры артистки.

Стоит отметить, что певица никак не отреагировала на вопросы поклонников и не подтвердила информацию о родах.

Также Лобода до сих пор не призналась, кто же является отцом ребенка. Долгое время журналисты приписывали отцовство Тиллю Линдеманну из группы Rammstein, но так ли это на самом деле, общественности не известно.

Напомним, что о романе между 35-летней Лободой и 57-летним музыкантом Тиллем Линдеманном заговорили после фестиваля «Жара», который прошел прошлым летом в Баку. Во время фестиваля Тилль не отходил от украинской певицы ни на шаг и влюбленные с удовольствием позировали для фоторепортеров. Однако, сама певица до сих пор не прокомментировала эти слухи.







