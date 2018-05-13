Сергей и Снежана Бабкины снялись полностью обнаженными
- Сьогодні, 12:01
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Розсилка
Ровно 10 лет назад Сергей и Снежане Бабкины совершили одно из самых важных в своей жизни поступков - повенчались
С тех пор они неразлучны и сегодня самая искренняя пара страны не боится делится и показывать самые интимные подробности своей жизни в смелой и красивой фотосессии для украинского издания JetSetter.
Обнажившись перед своими поклонниками на фото, Сергей и Снежана рассказали о том, как разобраться с любой семейной проблемой.
По словам супругов, главное, что им помогает избегать скандалов - открытость и прямолинейность.
«Не надо ничего таить и окольными путями пытаться намекнуть, никакие намеки не помогут. Надо говорить прямо и открыто – что нравится и что нет. Это помогает развиваться второй половинке делает её лучше. Потому что, если все так накапливается, то рано или поздно оно взорвется в самый неожиданный момент», - отметила Снежана Бабкина.
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