Джамала рассказала об обрезании сыну: Я думала, что не переживу

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Джамала

Звездная мама поделилась своими переживаниями

Джамала с мужем Бекиром рассказали о мусульманских традициях.

По словам пары, первое, что сделали - это дали малышу имя по мусульманским обычаям.

«Имя может дать муж, или можно позвать священника - имама. Мы решили, что я сделаю это сам. Я дал ему имя, для этого надо молитву прочитать правильно, на правое ухо сначала сказать ребенку имя, затем на левое, потом трижды на правое, чтобы он услышал. Следующее, что нужно сделать - это постричь все волосы, взвесить и по курсу золота отдать тем, кому не хватает денег. Мы отдадим в мечеть», - рассказал Бекир в интервью «Светской жизни».

Также когда в мусульманской семье рождается сын, необходимо зарезать двух баранов, приготовить и раздать мясо нуждающимся. Однако, в столичной квартире и с большой занятостью паре это сделать трудно, поэтому выдержать эту традицию им помогут родственники в Крыму. Кроме того малышу уже сделали обрезание.

«Сделать обрезание надо, и чем раньше, тем лучше. Вообще надо на седьмой день, если не успеваешь на седьмой, то на 14-й. Мы сделали на 14-й», - поделился супруг певицы.

Процедуру делали хирурги, а Джамала призналась, что для нее было тяжело пережить этот процесс.

«Я была вся белая, я думала, что не переживу, когда он плакал», - призналась звездная мама.

Напомним, что Джамала родила сына 27 марта в столичном роддоме. На родах присутствовал муж Бекир. Стоит отметить, что украинская певица не уходила в декретный отпуск и всю беременность провела на съемочной площадке вокального шоу «Голос Країни»

Джерело: ТСН