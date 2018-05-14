Украина вошла в топ-6 выступлений за 10 лет «Евровидения»

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Джамала

В голосовании принимало участие 112 тыс. зрителей

Победительница «Евровидения-2016» Джамала со своим хитом «1944» заняла шестое место в рейтинге лучших композиций песен6ного конкурса за последние 10 лет. Опрос составлялся по результатам голосования телезрителей. Его результаты были опубликованы на официальном сайте «Евровидения».

В опросе приняло участие больше 112 тыс. меломанов. Победительница недавнего «Евровидения» Нетта Барзилай с песней Toy заняла в рейтинге третью строчку.

Полный список выглядит так:

Euphoria (Швеция 2012)

Fairytale (Норвегия 2009)

Toy (Израиль 2018)

Amar Pelos Dois (Португалия 2017)

Heroes (Швеция 2015)

1944 (Украина 2016)

Джерело: Обозреватель