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    Украина вошла в топ-6 выступлений за 10 лет «Евровидения»

    • Сьогодні, 11:23
    • Розсилка
    Джамала
    Джамала

    В голосовании принимало участие 112 тыс. зрителей

    Победительница «Евровидения-2016» Джамала со своим хитом «1944» заняла шестое место в рейтинге лучших композиций песен6ного конкурса за последние 10 лет. Опрос составлялся по результатам голосования телезрителей. Его результаты были опубликованы на официальном сайте «Евровидения».

    В опросе приняло участие больше 112 тыс. меломанов. Победительница недавнего «Евровидения» Нетта Барзилай с песней Toy заняла в рейтинге третью строчку.

    2018-05-13-15-47-42

    Полный список выглядит так:

    Euphoria (Швеция 2012)

    Fairytale (Норвегия 2009)

    Toy (Израиль 2018)

    Amar Pelos Dois (Португалия 2017)

    Heroes (Швеция 2015)

    1944 (Украина 2016)

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    Джерело: Обозреватель

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