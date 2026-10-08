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Мішель Андраде зізналася, чому відмовилася перекладати свої російськомовні пісні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Мішель Андраде розповіла, як вирішила перекласти російськомовні пісні
фото: Іnstagram.com/mishvirmish

Мішель Андраде зізналася, що переросла свої минулі хіти

Співачка українсько-болівійського походження Мішель Андраде не хоче перекладати пісні зі свого російськомовного репертуару. Артистка пояснила своє рішення в інтервʼю Люкс ФМ, пише «Главком».

За словами Мішель Андраде, вона не відмовилася від своїх хітів. Зокрема, деякі старі треки досі є в її концертній програмі. «У моїй концертній програмі вони є, але я зробила їх у форматі попурі, де одна пісня перетікає в іншу. Там є і Musica, і Hasta La Vista, і «Хватит свистеть» та інші пісні, які люди добре знають», – зазначила авторка пісень.

Водночас перекладати кожен російськомовний трек на українську мову Андраде не збирається, тому що не хоче витрачати на це час. «Щодо окремого релізу, то не впевнена, що повернуся до цього. Я свідомо не хотіла витрачати багато часу на переклад всього старого матеріалу. Ми живемо в дуже складний період. Для мене він став точкою, після якої захотілося не триматися за минуле», – пояснила зірка.

Мішель Андраде зізналася, чому відмовилася перекладати свої російськомовні пісні фото 1
фото: Іnstagram.com/mishvirmish

Тому виконавиця додала старі пісні до попурі (музичний твір, що складається з низки пісень), який виконує на концертах. Там декілька старих російськомовних треків шанувальники артистки зможуть почути українською мовою.

«При цьому думаю, що правильно зробила, що переклала ці пісні в такому форматі, тому що людям вони дуже подобаються. Мені хотілося дати їм друге життя саме на концертах, щоб слухачі могли їх почути, згадати й разом зі мною їх прожити ще раз», – резюмувала вона.

До слова, український музикант і військовослужбовець Андрій Хливнюк висловився про майбутнє пісень гурту «Бумбокс», які написані російською. Виконавець поділився, що поки планів на українськомовний переклад хітів немає. Андрій вважає це частиною шляху, який був у минулому. Натомість він відмовився виконувати їх на благодійних концертах «Бумбоксу».

Нагадаємо, артист Андрій Данилко, який виступає в сценічному образі Вєрки Сердючки, після критики за російськомовний репертуар на концерті переклав один зі своїх хітів українською. 

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Теги: музика мова співачка пісня

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