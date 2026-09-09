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З'явилася петиція про присвоєння Федишин звання заслуженої артистки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірина Федишин особисто не коментувала петицію про присвоєння їй почесного звання
фото: Ірина Федишин/Facebook

Чоловік та продюсер Ірини Федишин відреагував на петицію

Українці закликали присвоїти співачці Ірині Федишин звання заслуженої артистки та створили петицію. Звернення почало збирати голоси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента

Так, петицію було опубліковано 4 вересня. Автором ініціативи став Богдан Оніщук. Українці звернулися до Володимира Зеленського із проханням розглянути питання про присвоєння Ірині Федишин звання заслуженої артистки України.

«Ірина Федишин протягом багатьох років своєю творчою діяльністю робить вагомий внесок у розвиток сучасного українського музичного мистецтва, популяризує українську пісню та культуру, а її творчість має широку популярність серед української аудиторії. Її багаторічна сценічна діяльність, численні концерти, музичні твори та альбоми стали помітною частиною сучасної української естради. У своїй творчості Ірина Федишин звертається до тем любові, родини, України, рідної землі та української ідентичності», – йдеться у петиції.

Зʼявилася петиція із закликом присвоїти Ірині Федишин звання заслуженої артистки України
Зʼявилася петиція із закликом присвоїти Ірині Федишин звання заслуженої артистки України
фото: скриншот petition.president.gov.ua

Окрему увагу автори звернули на благодійну діяльність Ірини Федишин. Співачка допомагає ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення. Нині петиція набрала 928 голосів із 25 тис. необхідних.

Сьогодні, 9 вересня, на петицію відреагував чоловік та продюсер Ірини Федишин, Віталій Човник. Подружжя не очікувало такої підтримки від українців. Тож продюсер подякував ініціаторам.

«Друзі, дізнався, що ви створили петицію з проханням щодо присвоєння звання Ірині Федишин. Це несподівано і водночас дуже зворушливо. Зізнаюся, це було для нас несподівано і водночас дуже зворушливо. Але найбільше торкнув навіть не сам факт появи петиції, а те, що ця ініціатива народилася саме у вас, у людей, які всі ці роки слухають Ірину, приходять на концерти, співають її пісні й залишаються поруч. Саме ваше бажання підтримати її таким чином – це вже велике визнання. Дякую за сотні теплих слів, коментарів, репостів. За вашу довіру, прихильність і любов до Ірини та її творчості. Повірте, це справді безцінно. Ірина продовжує робити те, що робила всі ці роки: писати й співати українські пісні, працювати для української культури та допомагати Україні», – написав він.

З'явилася петиція про присвоєння Федишин звання заслуженої артистки фото 1
фото: Іnstagram.com/vitaliy_chovnyk

Ірина Федишин особисто не коментувала петицію про присвоєння їй почесного звання.

Нагадаємо, чоловік та продюсер Ірини Федишин Віталій Човник заявляв, що артистка не отримала цьогоріч звання заслуженої артистки України з нагоди Дня Незалежності. Чоловік співачки зазначив, що попри відсутність звання Ірина Федишин продовжує виступати та допомагати ЗСУ. Українці підтримали Віталія Човника та зазначили, що вже давно вважають співачку народною.

До слова, продюсерка Олена Мозгова також вважає співачку Ірину Федишин народною артисткою і без офіційного звання. Вона прокоментувала допис чоловіка Ірини Федишин, який заступився за дружину через те, що вона не отримала жодного звання з нагоди Дня Незалежності.

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Теги: державні нагороди Володимир Зеленський петиція Ірина Федишин співачка

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