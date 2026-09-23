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Пісня Teresa&Maria зібрала рекордну кількість прослуховувань

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Teresa&Maria лунала на сцені міжнародного конкурсу Євробачення-2024
фото: Тhreads.com/@thejerryheil

Teresa&Maria продовжує підкорювати слухачів через кілька років після релізу

Пісня дуету Jerry Heil та alyona alyona Teresa&Maria, яку співачки виконали на Євробаченні-2024, зібрала рекордну кількість прослуховувань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Jerry Heil у Threads.

За словами Jerry Heil, пісня Teresa&Maria вже зібрала понад 1 млрд загальних прослуховувань. «Мільярд загальних прослуховувань на Teresa&Maria!? Ну достатньо нішево, я вважаю», – повідомила виконавиця.

Пісня Teresa&Maria зібрала рекордну кількість прослуховувань фото 1
фото: скриншот Threads

На новину також відреагувала реперка alyona alyona. «Нішева ніша», – зазначила вона.

Реакція мережі

Пісня Teresa&Maria зібрала рекордну кількість прослуховувань фото 2
фото з відкритих джерел

У коментарях під дописом Jerry Heil українці розповіли, що продовжують слухати пісню артисток та відзначили їхній рекорд. Одна з користувачок розповіла, що українську музику впізнають і за кордоном.

  • «Творіть ще».
  • «Це вау!!!»
  • «Мене мурахи затоптують щоразу».
  • «Це вам моя доцюня забезпечила, чесне слово. Вона її на репіті слухає після школи вже місяць».
  • «Будучи в Шрі-Ланці, таксист попросив увімкнути українську музику. Звісно, я увімкнула цю. А він такий: «Оу, I know, mama Tereza».

Що відомо про пісню Teresa&Maria

Пісня Teresa&Maria зібрала рекордну кількість прослуховувань фото 3
фото з відкритих джерел

Пісня Teresa & Maria вийшла 11 січня 2024 року, виконавицями треку стали співачки alyona alyona та Jerry Heil. Автором слів та музики став композитор Іван Клименко. Саме з цією піснею артистки представляли Україну на Євробаченні-2024 у Швеції. У фіналі дует посів третє місце, набравши 453 бали. Також пісня Teresa&Maria відома каверами. Після Євробачення вона стала популярною не лише в Україні, але й за кордоном.

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

У композиції згадуються образи Матері Терези та Діви Марії. Ця пісня нагадує про жіночу стійкість та силу. Зокрема, у кліпі до пісні знялися жінки.

Нагадаємо, представниці від України на Євробаченні-2024 у шведському місті Мальме аlyona аlyona та Jerry Heil виступили із піснею Teresa & Maria. Дівчата виступали під номером 5, але фактично вийшли на сцену міжнародного конкурсу шостими.

До слова, переможець Євробачення-2024 Nemo, який дуже подружився зі співачками Jerry Heil та alyona alyona, представив свій варіант пісні Teresa & Maria – понад те, він навіть заспівав українською. Кавер має переважно електронне звучання і одразу набрав шалену кількість переглядів у соцмережах.

Також повідомлялося, після того, як пісню представниць України на Євробаченні-2024 alyona alyona і Jerry Heil Teresa & Maria переспівав цьогорічний тріумфатор конкурсу, виконавець Nemo, естафету підхопив представник Латвії Dons.

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Теги: Євробачення співачка пісня Jerry Heil шоубіз

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