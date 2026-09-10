Мінкульт забронював музичний гурт «Друга ріка»: документ

Компанія, кінцевим бенефіціаром якої є лідер гурту Валерій Харчишин, отримала статус критично важливої для функціонування економіки в особливий період

Міністерство культури України надало ТОВ «Друга ріка», пов'язаному з однойменним українським рок-гуртом, статус критично важливого підприємства. Відповідний наказ №1093 підписав 9 вересня 2026 року виконувач обов'язків міністра культури Іван Вербицький, інформує «Главком».

фото: Міністерство культури

Згідно з документом, рішення ухвалили після звернення ТОВ «Друга ріка» від 24 липня 2026 року та засідання спеціальної комісії Міністерства культури, яке відбулося 31 серпня.

«Визначити товариство з обмеженою відповідальністю «Друга ріка» критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період», – йдеться в наказі.

За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром компанії є Валерій Харчишин – незмінний лідер українського рок-гурту «Друга Ріка».

У документі Мінкульт також пояснив, за якими критеріями товариство отримало відповідний статус. Зокрема, підприємство не має заборгованості зі сплати податків до державного та місцевих бюджетів і єдиного соціального внеску.

Крім того, розмір нарахованої середньої заробітної плати застрахованих працівників за останній календарний місяць має становити не менше мінімальної зарплати в Україні, помноженої на коефіцієнт три.

Після надання статусу критично важливого підприємства Департамент мистецтв та креативних індустрій Мінкульту здійснюватиме моніторинг діяльності ТОВ «Друга ріка». Зокрема, відомство перевірятиме дотримання вимог, передбачених Порядком бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу.

Водночас сам наказ не містить переліку конкретних працівників компанії, які отримали бронювання, та не підтверджує персональне бронювання Валерія Харчишина або інших учасників гурту. «Друга Ріка» – український рок-гурт, заснований у Житомирі у 1996 році.

Нагадаємо, що міністерство культури підтвердило ТОВ «Продакшн «Світ навиворіт» статус критично важливого підприємства. За даними YouControl, засновником і власником компанії є телеведучий Дмитро Комаров.