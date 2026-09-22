Російський блогер відповів автору пісні «Одна Калина» на звинувачення у порушенні авторських прав

Сергій Григор’єв-Апполонов заявив, що з повагою ставиться до авторів пісень, які він співає

Росіянин пояснив, чи порушував авторські права на пісню «Одна Калина»

Російський блогер-артист Сергій Григор’єв-Апполонов, який заспівав пісню «Одна Калина», відреагував на звинувачення у порушенні авторських прав. Росіянин відповів українському композитору, автору пісні Руслану Квінті, у дописі в Threads, пише «Главком».

Сергій Григор’єв-Апполонов стверджує, що він не порушував авторських прав на пісню «Одна Калина», коли заспівав її на власному концерті у Берліні. Він заявив, що на виконання каверу дозвіл авторів не потрібен.

«Усім авторам, які не зовсім розбираються в авторському праві, присвячується… Щоб виконувати кавер на концерті в Німеччині, окремий дозвіл автора не потрібен», – йдеться у дописі.

фото: скриншот Threads

Також росіянин зазначив, що сплачує німецькій організації з управління авторськими правами на музичні твори (GEMA) відсоток від касового збору, звідки йдуть гроші авторам пісень.

«Публічне виконання ліцензується через GEMA. Ми сплачуємо GEMA 5,75% від касового збору. Ці кошти розподіляються між авторами та правовласниками. Я з великою повагою ставлюся до авторів і співаю їхні пісні тому, що люблю їх. Хочу, щоб хороша музика продовжувала звучати та знаходила нову аудиторію», – додав він.

Нагадаємо, російський артист Сергій Григор’єв-Апполонов разом із блогером, родом із Краматорська, Ігорем Синяком, який здобув популярність у РФ, заспівали хіт Софії Ротару «Одна калина» на концерті у Берліні. Виступ викликав у мережі бурхливе обговорення та водночас критику й обурення.

Зокрема, автор хіта Софії Ротару, композитор Руслан Квінта заявив, що не давав згоди росіянам на виконання пісні. Руслан Квінта зауважив, що виконання пісні «Одна калина» російськими блогерами-артистами «завдає шкоди його честі та гідності», як автора.

фото: скриншот Threads

Водночас він наголосив на тому, що таке подання пісні паплюжить її задум та сенс. Тож композитор звернувся до російських блогерів за поясненнями.