Російський блогер відповів автору пісні «Одна Калина» на звинувачення у порушенні авторських прав
Росіянин пояснив, чи порушував авторські права на пісню «Одна Калина»
Російський блогер-артист Сергій Григор’єв-Апполонов, який заспівав пісню «Одна Калина», відреагував на звинувачення у порушенні авторських прав. Росіянин відповів українському композитору, автору пісні Руслану Квінті, у дописі в Threads, пише «Главком».
Сергій Григор’єв-Апполонов стверджує, що він не порушував авторських прав на пісню «Одна Калина», коли заспівав її на власному концерті у Берліні. Він заявив, що на виконання каверу дозвіл авторів не потрібен.
«Усім авторам, які не зовсім розбираються в авторському праві, присвячується… Щоб виконувати кавер на концерті в Німеччині, окремий дозвіл автора не потрібен», – йдеться у дописі.
Також росіянин зазначив, що сплачує німецькій організації з управління авторськими правами на музичні твори (GEMA) відсоток від касового збору, звідки йдуть гроші авторам пісень.
«Публічне виконання ліцензується через GEMA. Ми сплачуємо GEMA 5,75% від касового збору. Ці кошти розподіляються між авторами та правовласниками. Я з великою повагою ставлюся до авторів і співаю їхні пісні тому, що люблю їх. Хочу, щоб хороша музика продовжувала звучати та знаходила нову аудиторію», – додав він.
Нагадаємо, російський артист Сергій Григор’єв-Апполонов разом із блогером, родом із Краматорська, Ігорем Синяком, який здобув популярність у РФ, заспівали хіт Софії Ротару «Одна калина» на концерті у Берліні. Виступ викликав у мережі бурхливе обговорення та водночас критику й обурення.
Зокрема, автор хіта Софії Ротару, композитор Руслан Квінта заявив, що не давав згоди росіянам на виконання пісні. Руслан Квінта зауважив, що виконання пісні «Одна калина» російськими блогерами-артистами «завдає шкоди його честі та гідності», як автора.
Водночас він наголосив на тому, що таке подання пісні паплюжить її задум та сенс. Тож композитор звернувся до російських блогерів за поясненнями.
Коментарі — 0