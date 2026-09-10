Залужний потролив прихильників російської мови, які критикують його англійську (відео)

Валерій Залужний підколов своїх критиків під час виступу у Лондоні

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний дав завдання своїм хейтерам. Він публічно підколов тих, хто говорить російською мовою в Україні та водночас критикує його рівень та вимову англійської мови. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ексголовкома у Facebook.

Валерій Залужний відвідав захід у Лондоні. Під час виступу Залужний говорив англійською мовою та вирішив пожартувати.

Він звернувся до хейтерів, які критикують його рівень англійської мови. Цей фрагмент з виступу посла опублікував інфлюєнсер Ігор Лачен у своєму каналі.

Водночас Валерій Залужний пригадав саме прихильників російської мови в Україні. Він зазначив, що після своєї промови англійською мовою додасть хейтерам роботи для обговорень. «Сьогодні ми підкинемо роботу прихильникам російської мови в Україні, які будуть оцінювати мою англійську», – сказав він.

До слова, у своєму дописі посол наголосив на необхідності збільшення інвестицій у виробництво озброєння та оборонні технології в Україні. «Фінанси і технології це і є основа майбутніх інвестицій, які можливо вкласти в український досвід, і як наслідок в європейську перемогу. Тому ми закликаємо наших партнерів збільшити інвестиції у виробництво озброєння в Україні не лише для зниження військового потенціалу Росії, а й для зміцнення власних оборонних можливостей», – зазначив він.

Нагадаємо, 23 лютого посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив із промовою англійською мовою. Його рівень та вимову англійської мови прокоментували українці. Дехто був здивований та навіть обурений рівнем англійської мови Валерія Залужного. Однак українці стали на захист посла.