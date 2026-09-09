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Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Настя Каменських, Анастасія Приходько та Світлана Лобода говорять російською мовою в публічному просторі
колаж: glavcom.ua

Деякі зірки не лише говорять російською мовою, але й співають

Зірки українського шоубізнесу та інші знаменитості після початку повномасштабного вторгнення з часом перейшли на українську мову. Однак певна частина з них продовжила говорити російською мовою, а дехто нещодавно знову повернувся до мови ворога. «Главком» зробив підбірку зірок та медійників, які досі говорять російською мовою.

Світлана Лобода

Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою фото 1
фото: Іnstagram.com/lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почала частіше публічно висловлюватися державною мовою. Однак у соцмережах, зокрема в Instagram, артистка здебільшого публікує дописи російською мовою. Разом із цим співачка виконує на своїх концертах за кордоном російськомовний репертуар. Водночас з 2022 року зірка почала випускати пісні українською мовою, наприклад «Два незнайомці», «До нього», «Київ-Ніцца», «Інстинкт».

Лобода часто привертає увагу українців своїми виступами за кордоном через виконання російськомовних пісень. До того ж у 2023 році Лобода оскандалилася цинічною заявою про російську мову в Україні після премʼєри своєї пісні «Київ-Ніцца».

«Не російська мова вбиває українських дітей та українських людей. Більшість України розмовляє російською мовою. Російська мова не належить російській владі. Якби тільки російська влада говорила російською мовою, ми категорично цією мовою не говорили б. Але мільйони людей по всьому світу говорять російською мовою. Так трапилось», – заявляла Лобода в інтервʼю ВВС

Потап і Настя Каменських

Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою фото 2
фото: Іnstagram.com/laimafestival

Потап і Настя Каменських, які нещодавно повернулися на сцену як дует, знову заспівали та заговорили російською мовою. Наразі артисти привертають до себе чимало уваги гучними скандалами через заяви про українську та російську мови й не лише. Настя Каменських після початку повномасштабного вторгнення почала говорити українською мовою в публічному просторі, у 2024 році артистка записала пісню «Я – Україна».

Згодом Каменських повернулася до свого російськомовного репертуару на концертах за кордоном. Під час американського турне співачка сказала, що не важливо, якою мовою розмовляти. Адже «існує одна мова, яку всі розуміють, це – любов». Тоді ж ювелірна компанія «Золотий вік» припинила співпрацю зі співачкою Настею Каменських (NK) після її виступу в США, де вона виконувала пісні російською мовою.

Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою фото 3
фото: Іnstagram.com/kamenskux

У 2026 році Каменських знову стала активною у медійному просторі, однак через вчинки, які викликали обурення в українців. У липні зірка разом зі своїм чоловіком, репером Потапом, заспівала російською на фестивалі Лайми Вайкуле.

Потім артисти разом обурили українців заявою про свободу та мову. Згодом Каменських заявила, що розмовляє російською мовою з дитинства, а також виросла у російськомовному Києві. Саме тому вона знову заговорила російською мовою в публічному просторі.

До слова, у своєму нещодавньому інтервʼю виконавиця заявила, що почала знову говорити російською мовою, тому що її тіло не сприймає українську. Зокрема, через українську мову в неї зʼявилися проблеми зі здоровʼям.

Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою фото 4
фото: Іnstagram.com/realpotap

Репер та продюсер Потап, який є чоловіком та партнером по сцені Насті Каменських, також продовжує висловлюватися російською мовою, інколи його дописи публікуються українською мовою. До слова, українці створили петиції, щоб позбавити Потапа звання заслуженого артиста через поширення російськомовного контенту.

Анастасія Приходько

Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою фото 5
фото: Іnstagram.com/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько до початку повномасштабного вторгнення вела свої соцмережі російською мовою, якою й говорила в публічному просторі. Після 22 лютого 2022 року артистка почала писати дописи українською, зокрема й розмовляти в мережі рідною мовою.

Зокрема, ще у 2023 році співачка висловила свою критику на адресу Віри Брежнєвої та Світлани Лободи через те, що вони продовжують співати російськомовні пісні за кордоном, тримаючи в руках український прапор.

Згодом зірка повернулася до російськомовних дописів та зрештою почала втрапляти у мовні скандали. Наприклад, у 2026 році Анастасія Приходько обурила українців дописами про українську та російську мову, а згодом її концерт у Чернівцях скасували. Водночас зірка була здивована бурхливою реакцією мережі.

У своєму нещодавньому інтервʼю журналістці Юлії Литвиненко Приходько заявила, що нині не лише розмовляє російською в побуті, а й пише пісні російською. Водночас зірка продовжує виступати в різних містах України, де співає українською мовою.

Юлія Литвиненко

Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою фото 6
фото: Іnstagram.com/yuliia_lytvynenko

Українська журналістка та телеведуча Юлія Литвиненко, яка взяла у Анастасії Приходько інтерв'ю, також заговорила російською мовою.

У 2019 році медійниця балотувалася в президенти України, тоді ж вела соцмережі українською. Зокрема, й раніше державною мовою говорила на телебаченні. Нині журналістка зʼявляється у проєкті «Суперпозиція» на YouTube, де обговорює війну, економіку та інші теми зі своїми гостями російською та українською мовами.

Наталія Влащенко

Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою фото 7
фото: Natasha Vlaschenko/Facebook

Анастасія Приходько також була на інтервʼю у журналістки та сценаристки Наталії Влащенко. Тоді вони обидві розмовляли російською мовою. Нині медійниця продовжує вести свої соцмережі російською мовою. Зокрема, її проєкт «Власть vs Влащенко» транслюється російською та українською мовами.

Олег Винник

Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою фото 8
фото: Олег Винник/Telegram

Співак Олег Винник, який нині мешкає у Німеччині, також часто виходить на звʼязок із шанувальниками російською мовою. Артист також продовжує виконувати свої російськомовні пісні.

До того ж співак продовжує давати інтервʼю російською мовою. Разом із цим співак ставав на захист російської мови під час розмови з журналісткою Наталією Влащенко. Винник висловив своє здивування, чому він не має права говорити російською мовою. Виконавець також заявляв, що він не забороняв би російську мову. Тоді ж Винник прокоментував мовний скандал, у який потрапила українська співачка Анастасія Приходько.

Водночас Олег Винник заявляв, що не має наміру відмовлятися від виконання російськомовних пісень на концертах, адже його шанувальники їх люблять. Тож, на думку Олега Винника, не можна забороняти спілкування російською мовою.

Слава Камінська

Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою фото 9
фото: Іnstagram.com/babaslavka

Артистка Слава Камінська, яка мешкає за кордоном, також продовжує говорити російською мовою та транслювати це у соцмережах. Зокрема, зірка також давала інтервʼю Наталії Влащенко, де висловлювалася, чому говорить російською за кордоном мову.

«Я занадто тупа для опановування іноземних мов. Не дається мені. Я займалася з викладачами онлайн, ходила на курси, але не можу нічого запам'ятати. Можливо, ще і тому, що ми живемо на півдні острова Тенерифе і тут багато естонців, латишів, білорусів. Тут усі спілкуються російською, тож мені сильно напружуватися не доводиться», – говорила співачка.

Одного разу Слава Камінська обурила мережу дописом, де стала на захист російської мови в Україні.

До слова, YouTube заблокував на території України 31 канал, пов'язаний із російськими артистами, пропагандистами та підсанкційними особами.  Серед заблокованих ресурсів – канали Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва, Валерії, Лариси Доліної, Ірини Аллегрової та гурту «Пелагея» та інші.

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Теги: росія війна мова скандал шоубіз

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