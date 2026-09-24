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Вдова легендарного композитора показала, скільки заробляє на його хітах (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Світлана та Ігор Поклад
фото: buchanews

Світлана Поклад висловилася про авторські права на тлі скандалу із піснею «Одна калина» Руслана Квінти

Світлана Поклад розкрила суми, які вона отримує від пісень свого покійного чоловіка, видатного українського композитора Ігоря Поклада. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Світлани Поклад.

Світлана Поклад прокоментувала закиди в мережі про те, що автори пісень отримують «шалені кошти», а також критику в бік Руслана Квінти. Композитор обурився виконанням легендарної пісні «Одна калина». Нещодавно цей хіт виконав російський блогер на своєму концерті у Берліні, що викликало у мережі бурхливе обговорення. Тож Світлана Поклад підтримала Руслана Квінту.

«І знову несеться те саме, про що вже не раз говорено: «Та нехай співають, жалко чи що? Та зажерлися вже ті автори! Пісня належить народу!» І все таке інше… Я вже під тими постами не коментую… Про такі елементарні речі, як ліцензія, договір і подібне, замислюються лише відповідальні виконавці та продюсери. Я навіть не намагатимуся в цьому пості розтлумачити закон, яким захищені авторські права, є бажання – Гугл в допомогу. Я вкотре зрозуміла – довести «простому народу», що закон на те й закон, що його треба виконувати, нереально», – зазначила дружина митця.

Вдова легендарного композитора показала, скільки заробляє на його хітах (фото) фото 1
фото: Світлана Поклад/Facebook

Світлана Поклад пояснила, чому підтримує Руслана Квінту та показала, які насправді «шалені кошти» отримують автори пісень за використання їхніх робіт.

Нині вона отримує за один хіт Ігоря Поклада не більше 20 грн. Зокрема, відомі пісні «Чарівна скрипка» та «Кохана» принесли за місяць по 14 грн 38 копійок кожна. А пісня «Тече вода» – 3 грн 54 копійки.

Вдова легендарного композитора показала, скільки заробляє на його хітах (фото) фото 2
фото: Світлана Поклад/Facebook

«Ну і трохи візуалізації у вигляді одного скрину з «кабінету автора» в одній з агенцій. Аби зрозуміти, з яких шалених сум складаються такі ж шалені роялті авторів. «Їжте, не подавіться». Чи треба говорити, що в даному випадку я повністю на боці автора пісні? Звичайно! І оці розмови про популяризацію української пісні в світі і патріотизм - не що інше, як банальне невігластво. Якось так…» – додала Поклад.

Нагадаємо, російський артист Сергій Григор’єв-Апполонов разом із блогером, родом із Краматорська, Ігорем Синяком, який здобув популярність у РФ, заспівав хіт Софії Ротару «Одна калина» на концерті у Берліні. Однак автор хіта Софії Ротару, композитор Руслан Квінта заявив, що не давав згоди росіянам на виконання пісні. Руслан Квінта зауважив, що виконання пісні «Одна калина» російськими блогерами-артистами «завдає шкоди його честі та гідності», як автора.

Згодом російський блогер-артист Сергій Григор’єв-Апполонов, який заспівав пісню «Одна Калина», відреагував на звинувачення у порушенні авторських прав. Росіянин відповів українському композитору, автору пісні Руслану Квінті.

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Теги: пісня шоубіз гроші Ігор Поклад

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