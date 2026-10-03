Російська пропаганда отримала новий інструмент – ШІ-пісні

Кремль докладає значних зусиль, щоб сформувати підтримку війни в суспільстві та культурі

Композиції героїзують російських військових, а одна з них за два роки зібрала на YouTube понад 2 млн переглядів

Українська організація Terrecon каталогізувала 981 пісню, створену штучним інтелектом, у якій, за її оцінкою, є проросійська воєнна пропаганда. Їх слухають на Spotify, Apple, YouTube та Deezer. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Організація Terrecon аналізує загрози й підтримує український уряд. За її даними, пісні різних жанрів – від сентиментальних балад до важкого року – публікували й прослуховували мільйони разів.

Російських військових у цих піснях зображують героями, а українців – ворогами, часом з етнічними образами. Лінію фронту автори описують як місце жорстокої війни, а повномасштабне вторгнення 2022 року подають як нібито вимушений захист.

Одна з найпопулярніших композицій – рок-пісня російською мовою, створена в Suno. На YouTube разом з відеомонтажем вона за два роки набрала понад 2 млн переглядів. Частина треків перегукується з радянськими воєнними піснями, але в сучасних жанрах. Наприклад, «Донька солдата» розповідає про загиблого військового та дитину, яка лишилася без захисту.

ШІ здешевлює пропаганду

Більшість композицій, дату виходу яких вдалося встановити, з’явилися після 2024 року, коли поширилися генератори музики, зокрема Suno та Udio. Співзасновниця Terrecon Дар’я Вербицька каже, що росіяни знайшли нові способи робити дешевші дрони й масово їх застосовувати. На її думку, так само з музикою: ШІ дає змогу створювати «масовану пропаганду за допомогою ШІ» швидше та за менших витрат.

Раніше «Главком» писав, що OpenAI заблокувала російські акаунти ChatGPT, якими створювали контент для прихованої інформаційної кампанії.

Генератори не завжди відхиляють запити

Terrecon окремо перевірила кілька сервісів, які створюють музику за текстовим запитом: Suno, Udio, Google Flow Music і сінгапурський Mureka. Дослідники просили пісні з проросійськими наративами, дегуманізацією та закликами до насильства – російською й англійською.

Частину запитів системи відхилили. Проте дослідникам вдалося створити пісні, схожі на знайдені на платформах, і завантажити їх на YouTube Music та SoundCloud. У звіті сказано, що модерація переважно реагувала на окремі заборонені слова, а не на зміст запиту.

Що кажуть платформи

Вимагають позначати контент, створений ШІ, лише Deezer і YouTube. YouTube після запиту журналістів додав позначки до кількох пісень, які знайшла Terrecon, і видалив одну із тестових композицій дослідників. Deezer ще у червні запустив безплатний інструмент, який розпізнає ШІ-музику у плейлистах інших сервісів.

Spotify у серпні оголосив про позначку AI Persona, яка з середини вересня з’являється на профілях виконавців, чий образ може бути створений штучним інтелектом. За поясненням самої платформи, вона стосується особи виконавця, а не того, як створена музика. Для цього є окремий інструмент AI Credits. Музика виконавців з такою позначкою за замовчуванням не потрапляє до редакційних та алгоритмічних рекомендацій.

Apple, Suno, Udio та Mureka на запити NYT не відповіли.

Роль Кремля не встановлена

Наскільки безпосередньо російська влада причетна до створення й поширення саме цих пісень, невідомо. Водночас Кремль докладає значних зусиль, щоб сформувати підтримку війни в суспільстві та культурі. Минулого тижня представник санкційного Інституту розвитку інтернету в Москві заявив, що організація підтримала понад 350 мистецьких проєктів про війну.

Дослідниця російської пропаганди Ніна Хрущова з Нової школи в Нью-Йорку пов’язує появу таких пісень із мілітаризацією російської політики й культури та проводить паралелі з радянською традицією. Водночас, за її словами, радянські воєнні пісні часто відображали реальний досвід людей, які пережили Другу світову, а ШІ-композиції відтворюють цю традицію без такого досвіду.

До слова, у Росії планують перевіряти моделі штучного інтелекту на відповідність «традиційним духовно-моральним цінностям». «Главком» писав, що російські розробники мають передавати нейромережі до спеціальних випробувальних лабораторій.