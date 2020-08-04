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    Шоу-биз

    Самая красивая женщина мира и ее соблазнительная сестра разделись до белья

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    Знаменитые модели, 23-летняя Белла Хадид вместе с 25-летней сестрой Джиджи Хадид, снялась в откровенной фотосессии - Самая красивая женщина мира и ее соблазнительная сестра разделись до белья
    Знаменитые модели, 23-летняя Белла Хадид вместе с 25-летней сестрой Джиджи Хадид, снялась в откровенной фотосессии

    Модели позировали в нижнем белье

    Сестры Хадид показали себя во всей красе, раздевшись для глянца. Самая красивая женщина в мире и ее беременная сестра надели меховые накидки, под которыми были черный и белый комплекты нижнего белья. Девушки дополнили образ черными чулками и босоножками на шпильках.

    Макияж звездам глянца и подиумов сделали ярким: губы - темного винного оттенка, а также заметно выделили скулы. В издании V Magazine пояснили, что обложка с сестрами была снята пять лет назад. «Тогда они готовились к мировому господству!» - отметили в издании.

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    Самая красивая женщина мира и ее соблазнительная сестра разделись до белья
    Самая красивая женщина мира и ее соблазнительная сестра разделись до белья
    Самая красивая женщина мира и ее соблазнительная сестра разделись до белья

    Фанаты моделей тепло встретили эту съемку. «Спасибо, не видел Хадид такими роковыми красотками», «Очень сексуально, хочется к ним в плен», «Необычно и незабываемо!», «Великолепные кадры!», «Даже яркий мейк не испортил ничего: все очень круто и гармонично», «Очень сочная съемка сестричек», - отметили фолловеры.

    Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

    Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.

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    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес сестры Хадид
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