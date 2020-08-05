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    Жизнь

    В США скончался создатель компьютерной мыши

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    В США скончался создатель компьютерной мыши

    Устройство было презентовано в Сан-Франциско в 1968 году

    В США на 92-м году умер один из создателей первой компьютерной мыши Уильям Инглиш. Причиной гибели инженера стала дыхательная недостаточность, сообщает «Би-би-си».

    В 1964 году он стал работать с Дугласом Энгельбартом, в паре с которым и разработал прообраз компьютерной мыши. Изначально устройство предназначалось для перемещения изображений на экране. Оно представляло из себя брусок с одной кнопкой и двумя колесиками, позволяющими передвигать картинки по вертикали и горизонтали.

    Устройство было презентовано в Сан-Франциско в 1968 году, однако не принесло больших денег своим создателям. Вся слава и интеллектуальные права в результате достались их работодателям.

    Однако уже в 1971 году Инглиш перешел в научно-исследовательский центр Xerox PARC, при работе в котором заменил на мыши два колесика на один шарик. Такая модель устройства была актуальна до 1990-х годов прошлого века.

    Ранее сообщалось, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

    Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.

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