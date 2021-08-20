Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар

Бейсболист Алекс Родригес забрал у актрисы Дженнифер Лопес подаренную ей машину Porsche

Бывший любовник американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, бейсболист Алекс Родригес, забрал у нее суперкар, который ранее подарил ей на день рождения. К такому выводу пришли фанаты звезды после фотографии, которую он опубликовал в Instagram, пишет The Sun.

Речь идет о красном автомобиле немецкого производителя Porsche, который Родригес купил возлюбленной в 2019 году в честь ее 50-летия. Отмечается, что на подарок спортсмен потратил 140 тысяч долларов.

На снимке, который появился в соцсети в четверг, 19 августа, Родригес позирует в бежевом костюме у машины, опираясь на ее капот. «Я суперприземленный», — подписал он пост, который набрал около ста тысяч лайков.

Некоторые подписчики не оценили поступок бейсболиста. «Жестоко. Позируешь у машины, которую сам же и подарил Дженнифер Лопес на день рождения. Смеюсь», «Как ты посмел забрать у нее Porsche?», «Какой недостойный поступок», — высказались они.

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