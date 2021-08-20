  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Фото: @arod

    Бейсболист Алекс Родригес забрал у актрисы Дженнифер Лопес подаренную ей машину Porsche

    Бывший любовник американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, бейсболист Алекс Родригес, забрал у нее суперкар, который ранее подарил ей на день рождения. К такому выводу пришли фанаты звезды после фотографии, которую он опубликовал в Instagram, пишет The Sun.

    Речь идет о красном автомобиле немецкого производителя Porsche, который Родригес купил возлюбленной в 2019 году в честь ее 50-летия. Отмечается, что на подарок спортсмен потратил 140 тысяч долларов.

    На снимке, который появился в соцсети в четверг, 19 августа, Родригес позирует в бежевом костюме у машины, опираясь на ее капот. «Я суперприземленный», — подписал он пост, который набрал около ста тысяч лайков.

    1 з 39
    на весь екран згорнути
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар
    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар

    Некоторые подписчики не оценили поступок бейсболиста. «Жестоко. Позируешь у машины, которую сам же и подарил Дженнифер Лопес на день рождения. Смеюсь», «Как ты посмел забрать у нее Porsche?», «Какой недостойный поступок», — высказались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

    Читайте также: Радовался, что припарковался в тени. На автомобиль известного телеведущего упало дерево (фото)
    Теги: знаменитости Дженнифер Лопес шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Экс-любовник Дженнифер Лопес забрал у певицы подаренный ей на день рождения суперкар