Блогер показал, какими станут знаменитости через 40 лет. Курьезные фото

Что будет, если звезды будут стареть как обычные люди

Лица знаменитостей мелькают во всех соцсетях и рекламах, но как они будут выглядеть лет, скажем, через 40? Об этом задумался пользователь TikTok Митчелл Виггс и сразу же показал другим любопытствующим свои идеи.

Для этого он воспользовался фотошопом и с его помощью перенес певиц, музыкантов и звезд на несколько десятков лет вперед. Что у него получилось? Сейчас покажем!

Пользователь TikTok Митчелл Виггс перенес знаменитостей на 40 лет вперед и показал, как эти года изменят их лица, если они не будут делать косметические операции. В его работах засветились и певицы, и рэперы, и просто знаменитые личности.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.