  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Блогер показал, какими станут знаменитости через 40 лет. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Блогер показал, какими станут знаменитости через 40 лет. Курьезные фото

    Что будет, если звезды будут стареть как обычные люди

    Лица знаменитостей мелькают во всех соцсетях и рекламах, но как они будут выглядеть лет, скажем, через 40? Об этом задумался пользователь TikTok Митчелл Виггс и сразу же показал другим любопытствующим свои идеи.

    Для этого он воспользовался фотошопом и с его помощью перенес певиц, музыкантов и звезд на несколько десятков лет вперед. Что у него получилось? Сейчас покажем!

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Блогер показал, какими станут знаменитости через 40 лет. Курьезные фото
    Блогер показал, какими станут знаменитости через 40 лет. Курьезные фото
    Блогер показал, какими станут знаменитости через 40 лет. Курьезные фото
    Блогер показал, какими станут знаменитости через 40 лет. Курьезные фото
    Блогер показал, какими станут знаменитости через 40 лет. Курьезные фото
    Блогер показал, какими станут знаменитости через 40 лет. Курьезные фото
    Блогер показал, какими станут знаменитости через 40 лет. Курьезные фото
    Блогер показал, какими станут знаменитости через 40 лет. Курьезные фото
    Блогер показал, какими станут знаменитости через 40 лет. Курьезные фото

    Пользователь TikTok Митчелл Виггс перенес знаменитостей на 40 лет вперед и показал, как эти года изменят их лица, если они не будут делать косметические операции. В его работах засветились и певицы, и рэперы, и просто знаменитые личности.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

    Читайте также: Радовался, что припарковался в тени. На автомобиль известного телеведущего упало дерево (фото)
    Теги: знаменитости шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Блогер показал, какими станут знаменитости через 40 лет. Курьезные фото