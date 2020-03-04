Самая молодая миллиардерша приучает двухлетнюю дочь к дорогим нарядам (фото)



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Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Младшая сестра Ким Кардашьян выбрала откровенное мини с декольте и разрезом

22-летняя Кайли Дженнер проводит отпуск с дочерью и подругами на Багамах. Самая юная миллиардерша в мире щедро делится с поклонниками снимками с отдыха в бикини. Но и про малышку Сторми не забывает. Недавно знаменитость опубликовала фото, на котором она и Сторми запечатлены в одинаковых нарядах от всемирно известного бренда.

Мама и дочь надели платья от Christian Dior милой бело-розовой расцветки. Кайли выбрала откровенное мини с декольте и разрезом, которое повторило изгибы ее тела. Знаменитость распустила волосы, цвет которых изменила совсем недавно, и накрыла голову соломенной шляпой.

Свою наследницу Дженнер нарядила в короткое платье, а ее вьющиеся волосы собрала в два забавных хвостика. Образ малышки дополнили сандалии на полупрозрачных ремешках в тон одежды. Девочка позировала у мамы на руках, глядя прямо в камеру с серьезным выражением лица. Кажется, Сторми уже готова быть моделью!