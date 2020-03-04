Пышногрудая экс-«Виа Гра» откровенно рассказала о пластических операциях



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Надежда Мейхер-Грановская заявила, что ее знаменитый бюст - дар природы instagram.com/nadyameiher

Артистка отрицательно относится к уколам красоты

Бывшая участница популярной украинской группы «Виа Гра» Надежда Мейхер-Грановска поделилась своим отношением к пластической хирургии. По словам артистки, она никогда не обращалась за помощью к пластическому хирургу. Так же негативно знаменитость относится к уколам красоты.

«Я к пластике абсолютно категорична. Даже не просто к пластике, а и к уколам красоты…Проблема нашего общества – это желание быть идеальным. К сожалению, это приводит к пагубным последствиям, потому что, если посмотреть на наших девушек, которые делают что-то с собой, они становятся похожими друг на друга: похожие носы, губы, ровненькие лбы... У меня движется лоб, у меня нет никаких уколов», - прокомментировала Надежда в интервью «Слава+».

Артиста также подчеркнула, что ее знаменитый бюст - дар природы и что его никогда не касалась рука хирурга.

«Мы живем в 21-м веке, ты можешь загуглить, как Надя Мейхер выглядела в юношестве. У меня полно этих фотографий, на которых видно, что девочка рано развивалась и здесь не нужно к доктору ходить и так все понятно. Я обычно говорю: «Потрогайте, я троих детей выкормила», - отметила Мейхер.