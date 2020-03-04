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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес появилась на публике в костюме из 2000-х

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    <p>50-летняя Дженнифер Лопес и ее возлюбленный попали в объективы папарацци</p> <div></div> - Дженнифер Лопес появилась на публике в костюме из 2000-х

    50-летняя Дженнифер Лопес и ее возлюбленный попали в объективы папарацци

    instagram.com/jlo/

    Певица появилась на улицах Майами в костюме, который напомнил фанатам ее легендарный образ 2000-х годов

    50-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес отправилась на прогулку вместе со своим избранником Алексом Родригесом. Звезда не смогла остаться незамеченной. Особое внимание поклонников привлекал ее наряд. Певица вышла в свет в зеленом шелковом костюме с культовым тропическим принтом от Versace. Наряд состоял из облегающих брюк, подчеркивающих прославленные изгибы знаменитости, и тонкой рубашки, под которую Лопес надела белый топ.

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    Дженнифер Лопес появилась на публике в костюме из 2000-х
    Джей Ло на Grammy в 2000-м
    Джей Ло на показе Versace в 2019-м
    Дженнифер Лопес появилась на публике в костюме из 2000-х

    Напомним, что впервые Дженнифер Лопес появилась в откровенном наряде с тропическим принтом от Versace на музыкальной премии Grammy в 2000-м году. Ее выход на красную дорожку стал триумфальным, а само платье - одним из самых обсуждаемых в истории церемонии.

    Спустя 20 лет модный Дом даже создал ремейк культового платья, представив его на показе коллекции весна-лето в 2019 году. Переосмысленный вариант платья удлинял и без того длинное декольте, а на подоле наряда появились еще более откровенные разрезы.

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