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    Шоу-биз

    Музыка вне политики? Jerry Heil предсказала победу России на Евровидении-2020

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    &nbsp;Jerry Heil провалила финал нацотбора на Евровидение - Музыка вне политики? Jerry Heil предсказала победу России на Евровидении-2020
     Jerry Heil провалила финал нацотбора на Евровидение
    instagram.com/thejerryheil/

    Певица предположила, что Little Big могут выиграть конкурс.

    Сенсация украинской поп-музыки, певица Jerry Heil публично поддержала представителей России на Евровидении-2020 - популярную панк-группу Little Big.

    В своем Инстаграме звезда опубликовала пост, в котором отметила, что именно Little Big могут получить победу на конкурсе. «Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?», - написала артистка и поставила ссылку на официальную страницу группы.

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    Подписчики Яны разделились. Одни поддержали ее предположения, другие, наоборот, осудили за такой выбор.

    «Очень хочется услышать песню, но скорее всего да, они разорвут», «Эм.. ты серьезно болеешь?», «Ну вот и истинное лицо показала, спасибо», - писали в комментариях пользователи.

    Напомним, Jerry Heil, которая провалила финал Нацотбора на Евровидение призналась, что все еще девственница.

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    Евровидение певица музыка
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