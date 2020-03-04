Музыка вне политики? Jerry Heil предсказала победу России на Евровидении-2020



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Jerry Heil провалила финал нацотбора на Евровидение instagram.com/thejerryheil/

Певица предположила, что Little Big могут выиграть конкурс.

Сенсация украинской поп-музыки, певица Jerry Heil публично поддержала представителей России на Евровидении-2020 - популярную панк-группу Little Big.

В своем Инстаграме звезда опубликовала пост, в котором отметила, что именно Little Big могут получить победу на конкурсе. «Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?», - написала артистка и поставила ссылку на официальную страницу группы.

Подписчики Яны разделились. Одни поддержали ее предположения, другие, наоборот, осудили за такой выбор.

«Очень хочется услышать песню, но скорее всего да, они разорвут», «Эм.. ты серьезно болеешь?», «Ну вот и истинное лицо показала, спасибо», - писали в комментариях пользователи.

Напомним, Jerry Heil, которая провалила финал Нацотбора на Евровидение призналась, что все еще девственница.