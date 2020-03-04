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    Шоу-биз

    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены

    • Розсилка
    <p>София Ротару</p> <p></p> - Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены

    София Ротару

    instagram.com/sofiarotaru.official

    Появились слухи о завершении карьеры народной артистки Украины

    Периодически в сети появляется информация, что София Ротару завершает свою карьеру. Ее Концертный директор Сергей Лавров прокомментировал эти слухи. Представитель народной артистки Украины сказал, что действительно певица отказывается от сольных выступлений, но об уходе со сцены речи не идет:

    «Посмотрите, сколько ей лет! В этом возрасте два часа на сцене – сложно. Но пока она прощаться не собирается. Если бы она объявила о прощании со сценой, можно было бы устраивать стадионный тур по стране», – объяснил Лавров.

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    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены
    instagram.com/sofiarotaru.official

    Ранее сообщалось, что 73-летняя София Ротару выступила на частной вечеринке. На банкете присутствовал и поп-певец Филипп Киркоров, с которым украинская певица закружила в танце. Он с восторгом отозвался о встрече с украинской исполнительницей и пожелал, чтобы танцы с ней стали традиционными.

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