Надя Дорофеева снялась в дерзкой фотосессии для глянца

Артистка искусительно облизывает губы и позирует в молодежных нарядах

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева стала музой нового выпуска модного глянца Pink. Артистка позирует в соблазнительных молодежных нарядах. «New me» (новая я) – написала певица об этих снимках, пишет «Главком». Дорофеева появляется на фото в эффектных белых и черных нарядах, которые дополняются

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Надя Дорофеева

Артистка искусительно облизывает губы и позирует в молодежных нарядах

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева стала музой нового выпуска модного глянца Pink. Артистка позирует в соблазнительных молодежных нарядах. «New me» (новая я) – написала певица об этих снимках, пишет «Главком».

Дорофеева появляется на фото в эффектных белых и черных нарядах, которые дополняются эффектными аксессуарами. На одном из фото она соблазнительно облизывает губы. Ранее мы писали о том, что певица пожаловалась на свою худобу. Однао судя по последним снимкам в ее Instagram, артистка набрала вес.

Напомним, вчера Дорофеева пожаловалась на проблемы с голосовыми связками. «У меня жуткое несмыкание связок. Когда такое происходит – нужно просто молчать, это лучшее лечение. И тут ты остаешься один на один со своими мыслями. А они разные... В основном грустные почему-то. Странно», - призналась певица.