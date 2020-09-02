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    Шоу-биз

    Наслаждение оргазмами и шалостями: британская актриса о жизни после 50 лет

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    52-летняя британская актриса Давина Макколл - Наслаждение оргазмами и шалостями: британская актриса о жизни после 50 лет
    52-летняя британская актриса Давина Макколл
    instagram.com/davinamccall/

    Звезда сериала «Доктор Кто» заверила, что зрелые женщины имеют право и должны выглядеть сескуально

    52-летняя британская актриса Давина Макколл называет себя «коварной шалуньей». После тяжелого развода со знаменитым телеведущим звезда похвасталась кардинальным преображением и жаркими отношениями с молодым любовником.

    Давина призналась, что ее голое тело стало менее привлекательным, чем 30 лет назад. Зато артистка чувствует себя намного лучше. «Мой внешний вид отражает внутренне состояние. Я чувствую себя шалуньей, поэтому и одеваюсь откровенно», - призналась Макколл.

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    Наслаждение оргазмами и шалостями: британская актриса о жизни после 50 лет
    Наслаждение оргазмами и шалостями: британская актриса о жизни после 50 лет
    Наслаждение оргазмами и шалостями: британская актриса о жизни после 50 лет
    Наслаждение оргазмами и шалостями: британская актриса о жизни после 50 лет
    Наслаждение оргазмами и шалостями: британская актриса о жизни после 50 лет
    Наслаждение оргазмами и шалостями: британская актриса о жизни после 50 лет
    Наслаждение оргазмами и шалостями: британская актриса о жизни после 50 лет
    Наслаждение оргазмами и шалостями: британская актриса о жизни после 50 лет
    instagram.com/davinamccall/

    Звезда сериала «Доктор Кто» заверила, что зрелые женщины имеют право и должны выглядеть сескуально, носить красивое нижнее белье и наслаждаться интимными отношениями.

    После скандального развода с известным британским артистом Мэтью Робертсоном Давина резко похудела. Звезда назвала этот процесс «адреналиновой» диетой. Но спустя три года телеведущая и актриса чувствует себя просто замечательно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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