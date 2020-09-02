Наслаждение оргазмами и шалостями: британская актриса о жизни после 50 лет



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52-летняя британская актриса Давина Макколл instagram.com/davinamccall/

Звезда сериала «Доктор Кто» заверила, что зрелые женщины имеют право и должны выглядеть сескуально

52-летняя британская актриса Давина Макколл называет себя «коварной шалуньей». После тяжелого развода со знаменитым телеведущим звезда похвасталась кардинальным преображением и жаркими отношениями с молодым любовником.

Давина призналась, что ее голое тело стало менее привлекательным, чем 30 лет назад. Зато артистка чувствует себя намного лучше. «Мой внешний вид отражает внутренне состояние. Я чувствую себя шалуньей, поэтому и одеваюсь откровенно», - призналась Макколл.

Звезда сериала «Доктор Кто» заверила, что зрелые женщины имеют право и должны выглядеть сескуально, носить красивое нижнее белье и наслаждаться интимными отношениями.

После скандального развода с известным британским артистом Мэтью Робертсоном Давина резко похудела. Звезда назвала этот процесс «адреналиновой» диетой. Но спустя три года телеведущая и актриса чувствует себя просто замечательно.

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