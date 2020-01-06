Настя Каменских без трусиков взбудоражила мужчин (фото)



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Настя Каменских и Потап устроили себе новогодние каникулы в жаркой стране Фото: instagram.com/kamenskux

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32-летняя Настя Каменских позировала в откровенном шелковом халатике. Его экстремальные разрезы «выдали», что поп-звезда не надела нижнее белье. Настя усилила волнующее впечатление от пикантного наряда цитатой на испанском языке.

«Сексуальная энергия, пронизанная светом сознания, – это любовь, поэтому женщина – воплощение любви», – написала она.

Поклонники секс-бомбы с большим энтузиазмом восприняли ее новую фотосессию. «Самая красивая из девушек», «Сексуальная малышка», «После секса», «А без халатика вообще была бы бомба! Настя, ты прелесть», – высказались мужчины

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